Vampire Survivors mostra un nuovo trailer dell'espansione Legacy of Bloodmoon

Al Future Games Show: Summer Showcase 2026 abbiamo avuto modo di vedere in azione Legacy of Bloodmoon, la prossima espansione di Vampire Survivors.
Questa espansione è prevista per il 2026, in una data ancora da definire, per PC, Nintendo Switch, iOS, Android, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.
Il trailer di Legacy of Bloodmoon
Prima del trailer è stata condivisa una breve intervista a Luca Galante, creatore di Vampire Survivors e capo di poncle, che ci spiega la storia recente dei giochi della compagnia, compresa la pubblicazione di Vampire Crawlers, il gioco di carte roguelite e dungeon crawler. Non svela però nulla di nuovo.
Il vero trailer dedicato a Legacy of Bloodmoon, invece, ci mostra i nuovi personaggi: Malice Bloodbone, Calogero Bloodmoon, Ashtart, Sargon e Baal'Thasar.
Ricordiamo infine che lo studio di Vampire Survivors ha aperto una sede in Giappone guidata dal creatore di El Shaddai.
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