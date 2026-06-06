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Vampire Survivors mostra un nuovo trailer dell'espansione Legacy of Bloodmoon

In occasione del Future Games Show: Summer Showcase 2026 c'è stato spazio per il trailer di Legacy of Bloodmoon, l'espansione di Vampire Survivors.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   06/06/2026
Malice Bloodbone
Vampire Survivors
Vampire Survivors
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Al Future Games Show: Summer Showcase 2026 abbiamo avuto modo di vedere in azione Legacy of Bloodmoon, la prossima espansione di Vampire Survivors.

Questa espansione è prevista per il 2026, in una data ancora da definire, per PC, Nintendo Switch, iOS, Android, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Il trailer di Legacy of Bloodmoon

Prima del trailer è stata condivisa una breve intervista a Luca Galante, creatore di Vampire Survivors e capo di poncle, che ci spiega la storia recente dei giochi della compagnia, compresa la pubblicazione di Vampire Crawlers, il gioco di carte roguelite e dungeon crawler. Non svela però nulla di nuovo.

Il vero trailer dedicato a Legacy of Bloodmoon, invece, ci mostra i nuovi personaggi: Malice Bloodbone, Calogero Bloodmoon, Ashtart, Sargon e Baal'Thasar.

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Ricordiamo infine che lo studio di Vampire Survivors ha aperto una sede in Giappone guidata dal creatore di El Shaddai.

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