Vampire Survivors mostra un nuovo trailer dell'espansione Legacy of Bloodmoon

Questa espansione è prevista per il 2026 , in una data ancora da definire, per PC, Nintendo Switch, iOS, Android, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Al Future Games Show: Summer Showcase 2026 abbiamo avuto modo di vedere in azione Legacy of Bloodmoon , la prossima espansione di Vampire Survivors .

Il trailer di Legacy of Bloodmoon

Prima del trailer è stata condivisa una breve intervista a Luca Galante, creatore di Vampire Survivors e capo di poncle, che ci spiega la storia recente dei giochi della compagnia, compresa la pubblicazione di Vampire Crawlers, il gioco di carte roguelite e dungeon crawler. Non svela però nulla di nuovo.

Il vero trailer dedicato a Legacy of Bloodmoon, invece, ci mostra i nuovi personaggi: Malice Bloodbone, Calogero Bloodmoon, Ashtart, Sargon e Baal'Thasar.

Ricordiamo infine che lo studio di Vampire Survivors ha aperto una sede in Giappone guidata dal creatore di El Shaddai.