L'horror cooperativo Cordura è tornato a mostrarsi al Future Games Show

In occasione del Future Games Show: Summer Showcase 2026 è stato presentato un nuovo trailer di Cordura, un horror psicologico cooperativo sviluppato da Garage51. L'obiettivo del breve filmato è quello di mostrare in azione il gameplay cooperativo, in cui i giocatori devono comunicare usando la chat di prossimità per darsi informazioni e indicazione, evitando di fare troppo rumore, perché qualcosa è sempre in ascolto.

Le caratteristiche di gioco parlano di mappe generate proceduralmente, di oggetti da raccogliere prima che cali la notte e di personaggi affetti da paranoia che rischiano di essere sopraffatti.

Cordura offre un'esperienza co-op fino a 4 giocatori in cui la coordinazione della squadra è la chiave per la sopravvivenza. Avventuratevi insieme nell'oscurità per raccogliere le Rose della Notte, tracciate le minacce usando la console di controllo e coordinatevi per evitare una morte certa.

Meno di 4 giocatori? Nessun problema: il sistema di difficoltà dinamica adatta automaticamente le mappe e la minaccia della NOTTE, garantendo una sfida equilibrata e un'atmosfera di orrore costante.

Per adesso Cordura non ha ancora una data d'uscita ufficiale. L'unica cosa che sappiamo è che uscirà su PC e PlayStation 5, informazione ribadita rispetto alla presentazione di marzo.