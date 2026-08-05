Sony INZONE M10S II, la recensione del monitor OLED QHD a 540Hz, ora con Dual Mode fino a 720Hz

Il Sony INZONE M10S II si presenta come un display d'élite dedicato ai professionisti degli eSports. Sviluppato in collaborazione con il team Fnatic, questo monitor adotta un pannello OLED Primary RGB Tandem di quarta generazione, con l'obiettivo dichiarato di offrire la massima velocità e reattività possibili nei momenti più critici di una partita: il refresh rate raggiunge i 540Hz in QHD (2560 x 1440) e sale fino a 720Hz attivando la modalità dual-mode a risoluzione ridotta, con un tempo di risposta dichiarato di appena 0,02 ms. Non si tratta però solo di prestazioni pure, ma di un ecosistema pensato nei minimi dettagli per integrarsi sulla scrivania di un giocatore. Il supporto da tavolo, compatto e sottile, lascia ampia libertà di movimento a mouse e tastiera, mentre le soluzioni dedicate al comfort visivo puntano a ridurre l'affaticamento degli occhi anche nelle sessioni più lunghe.
Proposto a un prezzo di listino tutt'altro che abbordabile, il Sony INZONE M10S II si candida a diventare uno strumento di riferimento per chi affronta i tornei più impegnativi, dove ogni dettaglio può fare la differenza. Scopriamo insieme, in questa recensione, se le premesse vengono davvero mantenute.
Caratteristiche tecniche del monitor Sony InZone M10S II
Sul fronte tecnico, il Sony INZONE M10S II è equipaggiato con un pannello LG WOLED Primary RGB Tandem di quarta generazione da 26,5 pollici in formato 16:9, con risoluzione nativa QHD (2560 × 1440). Le specifiche si concentrano sulla reattività assoluta: il display offre un tempo di risposta GtG di soli 0,02 ms e una frequenza di aggiornamento nativa di 540 Hz. Sfruttando la funzione Dual Mode è tuttavia possibile dare priorità alla fluidità innalzando il refresh rate fino a 720 Hz, abbassando la risoluzione allo standard HD.
Per adattarsi agli standard competitivi, il monitor permette inoltre di passare dall'area visiva completa (commercializzata da Sony come "27 pollici" a 1440p, pur essendo il pannello reale da 26,5") a un'area ridotta di 24,5 pollici con risoluzione di 1332p o 1080p nella specifica modalità torneo. Per quanto riguarda la resa grafica, il pannello a 10 bit è in grado di riprodurre oltre un miliardo di colori, assicurando una copertura della gamma cromatica DCI-P3 del 99,5% e un rapporto di contrasto statico di 1.500.000:1. La luminosità raggiunge un valore tipico di 335 nits, con picchi dichiarati di 1.500 nits durante la riproduzione di contenuti HDR (con supporto ai formati HDR10 e HLG).
L'angolo di visione è quello eccezionale tipico degli OLED, ed è supportato da un trattamento superficiale antiriflesso di nuova generazione (Super Anti-Glare Film). L'integrità dell'immagine in movimento è garantita dalla compatibilità con NVIDIA G-SYNC e Adaptive Sync (VRR), mentre l'affaticamento visivo è mitigato dalle tecnologie Anti-VRR Flicker (l'M10S II è il primo monitor OLED a integrare questa soluzione) e Low Blue Light. Fa il suo debutto anche la Black Frame Insertion (BFI) per la riduzione del motion blur, assente nel modello precedente: la funzione è disponibile fino a un refresh rate di 270 Hz, oltre il quale viene automaticamente disattivata.
La connettività include due ingressi HDMI 2.1, una DisplayPort 2.1, un hub USB e un'uscita cuffie da 3,5 mm; non sono presenti altoparlanti integrati. Il pannello è protetto da un dissipatore di calore personalizzato ed è coperto da 3 anni di garanzia sul pannello OLED. Il monitor viene venduto a un prezzo di listino di 1.349,00 €, lo stesso che aveva l'M10S originale.
Scheda tecnica: INZONE M10S II
- Tipo di display: W-OLED Primary RGB Tandem
- Dimensioni dello schermo: 26,5″ (67,3 cm)
- Risoluzione: 2560 × 1440 (QHD)
- Formato: 16:9
- Gamma di colori: 99,5% DCI-P3
- Profondità colore: 10 bit (1.073 miliardi di colori)
- Contrasto: 1.500.000:1 (rapporto di contrasto statico)
- Luminosità: 335 nits (tipica) / 1500 nits (picco HDR)
- Refresh Rate: 540 Hz (HD 720 Hz)
- Tempo di risposta: 0,02 ms (GtG)
- HDR: HDR10, HLG
- Angolo di visione: 178° (H) / 178° (V)
- Trattamento superficie: Antiriflesso (Antiglare)
- Tecnologie gaming: NVIDIA G-SYNC Compatible, Adaptive Sync (VRR), Flicker Free, Low Blue Light
- Connettività: 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 2.1 (UHBR13.5), Hub USB (2× USB-A Downstream, 1× USB-B Upstream), uscita cuffie (3,5 mm)
- Regolazioni ergonomiche: Altezza (120 mm), inclinazione (-5°/+35°), angolo girevole (±180°)
- Montaggio VESA: 100 × 100 mm
- Dimensioni con stand: 604 × 504 x 197 mm
- Dimensioni senza stand: 604 x 350 x 58 mm
- Peso con stand: 6,2 Kg
- Peso senza stand: 4,2 Kg
- Accessori inclusi: Cavo alimentazione, cavo DisplayPort 2.1 DP 2.1/DP 54
- Prezzo di listino: 1.349,00 €
Design
Il design del Sony INZONE M10S II è stato plasmato in funzione delle esigenze dei giocatori professionisti, grazie alla stretta collaborazione con il team eSports Fnatic. Le cornici che circondano il pannello sono sottili ma non troppo: un bordo nero opaco contenuto, leggermente più spesso nel lato inferiore, che restituisce un'estetica pulita, coerente con l'impostazione minimale già vista sul modello precedente.
È sul retro però, che il monitor mostra il suo tratto distintivo più riconoscibile: al centro dello chassis, interamente rivestito in una finitura opaca antracite, spicca un ampio disco concentrico a coste, quasi a richiamare i solchi di un vinile, con il logo INZONE inciso al centro. Non è solo un vezzo estetico: questa struttura scanalata integra il punto di snodo con il braccio dello stand, e la sua ampia superficie contribuisce alla dissipazione del calore generata dal pannello, dal controller e dal processore video. Il logo Sony compare invece nella parte alta dello chassis, mentre sul bordo laterale sinistro (guardando il retro) trovano posto il joystick di navigazione e il pulsante di accensione, entrambi raggiungibili facilmente con la mano.
L'obiettivo della sinergia con Fnatic è evidente anche osservando il supporto da tavolo: una struttura minimalista e centrata, con base circolare compatta, progettata per ridurre al minimo l'ingombro sulla scrivania. Con uno spessore della base di soli 4 mm, questo stand ultra-sottile consente ai giocatori di posizionare la tastiera parzialmente sopra di esso, rispondendo a una precisa esigenza ergonomica di chi adotta configurazioni molto ravvicinate o fortemente inclinate nei tornei competitivi.
Sul piano dell'ergonomia, il monitor offre una discreta flessibilità di posizionamento per adattarsi a diverse posture di gioco. L'intervallo di inclinazione verticale è particolarmente ampio, estendendosi da -5° a +35°. A questo si aggiunge una regolazione in altezza di circa 120 mm e un angolo di rotazione girevole pari a ±180°, utile per accedere alle porte posteriori o condividere lo schermo con i compagni di squadra. Non è possibile, invece, la rotazione per orientare il monitor in verticale.
La cura per il comfort del giocatore si estende anche all'ergonomia visiva. Sony ha implementato una pellicola antiriflesso di nuova generazione che assicura una buona visibilità anche in ambienti di gioco molto illuminati, riducendo i riflessi tipici dei pannelli OLED tradizionali. Per contrastare l'affaticamento oculare durante le sessioni prolungate, il monitor è certificato TÜV Rheinland sia per la bassa emissione di luce blu (Low Blue Light) sia per l'assenza di sfarfallio (Flicker-Free), ed è dotato, come già detto, della tecnologia Anti-VRR Flicker, pensata per eliminare lo sfarfallio associato all'attivazione delle frequenze di aggiornamento variabili (VRR).
Esperienza d'uso
Il comportamento colorimetrico del Sony INZONE M10S II conferma un copione ormai comune tra i monitor da gaming: fuori dalla scatola, in modalità Game, il monitor privilegia l'impatto visivo sull'accuratezza. In modalità sRGB, invece, il monitor mostra un ΔE medio di 1,34 e un massimo di 2,45, un risultato che rientra già nelle soglie di tolleranza nominale. Dopo calibrazione (target 200 cd/m², stavolta in modalità Standard per avere tutte le regolazioni attive), il ΔE medio scende a un eccellente 0,88 e il massimo a 2,75, superando questa volta anche le soglie più severe raccomandate sulla media. Questo conferma un pannello con un'ottima base colorimetrica di partenza, ulteriormente rifinibile con una calibrazione mirata.
Sul fronte HDR, i risultati sono notevoli: ΔE medio di 0,71 e massimo di 2,46, ampiamente entro le soglie più severe, con contrasto nativamente infinito. Sul fronte della luminosità di picco, le misurazioni per finestra restituiscono 1.341 nit a finestra 2%, che scendono a 752 nit al 4%, 586 nit al 9%, 425 nit al 25%, 367 nit al 50%, fino a 335 nit a schermo intero. Siamo dentro valori leggermente sotto ai 1.500 nit di targa dichiarati da Sony per le finestre più piccole, ma uno scarto del genere è comune tra dato nominale e misura reale.
La resa è quindi ottima anche con film, serie TV e contenuti generalisti: il monitor Sony è pienamente in grado di restituire contenuti HDR10 con fedeltà elevata, ben oltre quanto normalmente richiesto per un uso amatoriale. Buona anche l'interfaccia, facile da navigare grazie al joystick posto sul retro e ai tanti menu.
Videogiochi
Al di là dei numeri, l'esperienza di gioco quotidiana sul Sony INZONE M10S II colpisce per la sua fluidità praticamente senza compromessi: a 540Hz in QHD, anche nei titoli FPS più frenetici il movimento risulta estremamente pulito, con un input lag percepito pressoché nullo grazie al tempo di risposta di 0,02ms. La combinazione con G-SYNC/FreeSync elimina qualsiasi tearing anche nelle fasi di frame rate variabile.
La vera particolarità resta però la modalità Dual Mode a 720Hz, ottenuta scendendo a risoluzione 720p. È bene inquadrarla per quello che è: una funzione di nicchia, pensata per un pubblico estremamente verticale di giocatori competitivi che cercano ogni frazione di millisecondo di vantaggio, più che una modalità pensata per l'uso quotidiano. Va detto che la stessa Sony, nelle note tecniche del prodotto, non promette che l'immagine a 720Hz/720p risulti superiore a quella di 540Hz/QHD: è esplicitamente una scelta tra dettaglio dell'immagine e refresh rate puro, non un "meglio in assoluto". Giocare a 720p spalmati su tutta la superficie da 27 pollici restituisce poi un'immagine pessima: questa modalità ha quindi senso solo se abbinata alla funzione di ridimensionamento a 24.5" integrata da Sony.
Da segnalare anche che l'attivazione della funzione Motion Blur Reduction (BFI), utile per ridurre ulteriormente lo sfocamento nelle scene più rapide, comporta un dimezzamento del refresh rate disponibile: è un compromesso tipico di questa tecnologia, qui gestito da Sony cercando di limitare la perdita di luminosità percepita, ma comunque da tenere presente nella scelta delle impostazioni per la propria configurazione.
Anche l'Anti-Flicker VRR funziona discretamente: Sony non ha inserito un semplice interruttore On/Off, ma un controllo dell'Anti-Flicker VRR impostabile su più livelli (basso, medio, alto). Impostato sui livelli basso o medio, l'algoritmo riesce a stabilizzare la curva di gamma, eliminando quasi totalmente lo sfarfallio nelle scene scure senza che l'utente noti anomalie visive. Se si imposta l'Anti-Flicker al massimo, il flicker sparisce del tutto, ma i test evidenziano due effetti collaterali: una leggerissima perdita di contrasto nelle sfumature di nero più profonde e un lievissimo accenno di micro-stuttering se il framerate crolla di colpo.
Il Sony INZONE M10S II integra diverse funzioni pensate specificamente per l'ecosistema PlayStation, coerenti con il brand INZONE. Collegando una PS5, il monitor riconosce automaticamente la console e passa in modalità Game, applicando inoltre il cambio automatico di profilo immagine in base al contesto (titolo in esecuzione, riproduzione di contenuti multimediali e così via), senza bisogno di intervento manuale.
Tra i preset disponibili, oltre alle modalità FPS Pro e FPS Pro+ (quest'ultima sviluppata con il team Valorant di Fnatic per massimizzare la visibilità dei nemici tramite outline dedicati), sono presenti anche profili MOBA/RTS (pensati per una migliore consapevolezza del campo di battaglia nei titoli strategici) e RPG, orientato a un'immersione visiva più cinematografica. Sony ha pubblicato anche sul proprio sito di supporto una sezione dedicata ai profili ideali per singoli giochi, utile per chi non vuole addentrarsi manualmente nella regolazione fine dei parametri.
Uso da ufficio
Sebbene il Sony INZONE M10S II nasca con un chiaro orientamento gaming, il suo refresh rate elevatissimo e il tempo di risposta pressoché nullo lo rendono tecnicamente molto piacevole anche per un uso da ufficio: lo scorrimento di pagine web e documenti risulta fluidissimo, e l'ampia regolazione ergonomica facilita il posizionamento su una scrivania da ufficio. A patto che non si debba lavorare con lo schermo in verticale.
Il vero punto interrogativo riguarda la resa del testo. Il pannello Tandem WOLED di quarta generazione usato da questo monitor mantiene l'architettura WOLED tradizionale, che prevede un subpixel bianco extra per spingere la luminosità: seppure con risultati molto migliori rispetto alle generazioni precedenti, questo layout non standard genera tipicamente un lieve effetto fringing (aloni colorati, spesso ciano o magenta) attorno al testo, perché il motore di rendering ClearType di Windows è ottimizzato per un layout RGB stripe classico, non per l'arrangiamento WRGB/RGWB dei pannelli OLED.
Conclusioni
Multiplayer.it
7.5
Il Sony INZONE M10S II è un monitor QHD dichiaratamente di nicchia, che nasce per rispondere a un'unica esigenza: la massima competitività nei titoli sparatutto. E il display la persegue con una coerenza rara, dal refresh rate estremo al design pensato in ogni dettaglio per i tornei. Sul piano dell'immagine, una volta calibrato, si comporta da vero pannello di fascia alta, con un'accuratezza colorimetrica sia SDR sia HDR di livello professionale. Resta però un prodotto per un pubblico molto specifico, con un prezzo fuori mercato: chi cerca un monitor generalista per lavoro, creazione di contenuti o home cinema troverà alternative più bilanciate.
PRO
- Fluidità e reattività ai vertici assoluti della categoria
- Accuratezza colorimetrica eccellente
- Design e stand pensati nei minimi dettagli per l'uso competitivo
- Ottima integrazione con PS5
CONTRO
- Luminosità di picco reale sotto i valori dichiarati da Sony
- Modalità 720Hz di utilità molto limitata per la maggior parte degli utenti
- Prezzo elevato per un pannello QHD