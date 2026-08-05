Sony INZONE M10S II, la recensione del monitor OLED QHD a 540Hz, ora con Dual Mode fino a 720Hz

Il Sony INZONE M10S II si presenta come un display d'élite dedicato ai professionisti degli eSports . Sviluppato in collaborazione con il team Fnatic, questo monitor adotta un pannello OLED Primary RGB Tandem di quarta generazione, con l'obiettivo dichiarato di offrire la massima velocità e reattività possibili nei momenti più critici di una partita: il refresh rate raggiunge i 540Hz in QHD (2560 x 1440) e sale fino a 720Hz attivando la modalità dual-mode a risoluzione ridotta, con un tempo di risposta dichiarato di appena 0,02 ms. Non si tratta però solo di prestazioni pure, ma di un ecosistema pensato nei minimi dettagli per integrarsi sulla scrivania di un giocatore. Il supporto da tavolo, compatto e sottile, lascia ampia libertà di movimento a mouse e tastiera, mentre le soluzioni dedicate al comfort visivo puntano a ridurre l'affaticamento degli occhi anche nelle sessioni più lunghe.

Caratteristiche tecniche del monitor Sony InZone M10S II

Sul fronte tecnico, il Sony INZONE M10S II è equipaggiato con un pannello LG WOLED Primary RGB Tandem di quarta generazione da 26,5 pollici in formato 16:9, con risoluzione nativa QHD (2560 × 1440). Le specifiche si concentrano sulla reattività assoluta: il display offre un tempo di risposta GtG di soli 0,02 ms e una frequenza di aggiornamento nativa di 540 Hz. Sfruttando la funzione Dual Mode è tuttavia possibile dare priorità alla fluidità innalzando il refresh rate fino a 720 Hz, abbassando la risoluzione allo standard HD.

Per adattarsi agli standard competitivi, il monitor permette inoltre di passare dall'area visiva completa (commercializzata da Sony come "27 pollici" a 1440p, pur essendo il pannello reale da 26,5") a un'area ridotta di 24,5 pollici con risoluzione di 1332p o 1080p nella specifica modalità torneo. Per quanto riguarda la resa grafica, il pannello a 10 bit è in grado di riprodurre oltre un miliardo di colori, assicurando una copertura della gamma cromatica DCI-P3 del 99,5% e un rapporto di contrasto statico di 1.500.000:1. La luminosità raggiunge un valore tipico di 335 nits, con picchi dichiarati di 1.500 nits durante la riproduzione di contenuti HDR (con supporto ai formati HDR10 e HLG).

L'angolo di visione è quello eccezionale tipico degli OLED, ed è supportato da un trattamento superficiale antiriflesso di nuova generazione (Super Anti-Glare Film). L'integrità dell'immagine in movimento è garantita dalla compatibilità con NVIDIA G-SYNC e Adaptive Sync (VRR), mentre l'affaticamento visivo è mitigato dalle tecnologie Anti-VRR Flicker (l'M10S II è il primo monitor OLED a integrare questa soluzione) e Low Blue Light. Fa il suo debutto anche la Black Frame Insertion (BFI) per la riduzione del motion blur, assente nel modello precedente: la funzione è disponibile fino a un refresh rate di 270 Hz, oltre il quale viene automaticamente disattivata.

Le porte del monitor Sony INZONE M10S II

La connettività include due ingressi HDMI 2.1, una DisplayPort 2.1, un hub USB e un'uscita cuffie da 3,5 mm; non sono presenti altoparlanti integrati. Il pannello è protetto da un dissipatore di calore personalizzato ed è coperto da 3 anni di garanzia sul pannello OLED. Il monitor viene venduto a un prezzo di listino di 1.349,00 €, lo stesso che aveva l'M10S originale.

Scheda tecnica: INZONE M10S II