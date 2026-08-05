Xbox aggiorna la console con nuove funzioni: i "Platini" in versione Xbox arriveranno "più avanti"

Xbox ha annunciato un nuovo aggiornamento per le console, accessibile a partire da oggi per gli utenti Xbox Insider del livello Alpha Skip-Ahead . Nel corso delle prossime settimane, le novità di questo update saranno disponibili per tutti gli altri giocatori.

Le novità dell'aggiornamento di Xbox

Una delle aggiunte principali è la possibilità di includere l'audio delle chat vocali all'interno delle catture di gameplay, così da poter registrare completamente un momento di gioco e la reazione delle persone online con te. I singoli membri della chat vocale possono scegliere se permettere la registrazione del proprio audio e l'opzione è di base disattivata.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ci sono poi novità per i cacciatori di Obiettivi: è possibile ora ordinare la lista in base ai titoli giocati più recentemente, in base alla percentuale di completamento, al Gamerscore, al numero di Obiettivi sbloccati e non solo; ovviamente sia in ordine crescente che decrescente. Come potete vedere qui sopra, Sharma ha anche dichiarato che il team di Xbox sta lavorando a qualcosa di simile ai Platini di PlayStation e che tale novità arriverà più avanti nel corso dell'anno.

Si continua con i salvataggi in cloud: i giocatori potranno vedere e riattivare precedenti versioni di salvataggi in cloud, per i giochi che supportano la funzione (si inizia con Forza Horizon 6). Infine, Xbox sta espandendo la Lista dei desideri che ora può contenere fino a 1.000 titoli.

Segnaliamo in conclusione che la funzionalità Disc to Digital di Xbox potrebbe essere imminente.