2

Xbox aggiorna la console con nuove funzioni: i "Platini" in versione Xbox arriveranno "più avanti"

Alcuni Xbox Insiders potranno presto provare un nuovo aggiornamento per la console, che include nuove funzioni. La CEO conferma però che una novità arriverà più avanti.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   05/08/2026
Asha Sharma, CEO di Microsoft Gaming

Xbox ha annunciato un nuovo aggiornamento per le console, accessibile a partire da oggi per gli utenti Xbox Insider del livello Alpha Skip-Ahead. Nel corso delle prossime settimane, le novità di questo update saranno disponibili per tutti gli altri giocatori.

Vediamo le novità in arrivo e anche una promessa di Asha Sharma, la CEO di Xbox.

Le novità dell'aggiornamento di Xbox

Una delle aggiunte principali è la possibilità di includere l'audio delle chat vocali all'interno delle catture di gameplay, così da poter registrare completamente un momento di gioco e la reazione delle persone online con te. I singoli membri della chat vocale possono scegliere se permettere la registrazione del proprio audio e l'opzione è di base disattivata.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Ci sono poi novità per i cacciatori di Obiettivi: è possibile ora ordinare la lista in base ai titoli giocati più recentemente, in base alla percentuale di completamento, al Gamerscore, al numero di Obiettivi sbloccati e non solo; ovviamente sia in ordine crescente che decrescente. Come potete vedere qui sopra, Sharma ha anche dichiarato che il team di Xbox sta lavorando a qualcosa di simile ai Platini di PlayStation e che tale novità arriverà più avanti nel corso dell'anno.

Xbox celebra il 25° anniversario con contenuti gratuiti, iniziative e novità Xbox celebra il 25° anniversario con contenuti gratuiti, iniziative e novità

Si continua con i salvataggi in cloud: i giocatori potranno vedere e riattivare precedenti versioni di salvataggi in cloud, per i giochi che supportano la funzione (si inizia con Forza Horizon 6). Infine, Xbox sta espandendo la Lista dei desideri che ora può contenere fino a 1.000 titoli.

Segnaliamo in conclusione che la funzionalità Disc to Digital di Xbox potrebbe essere imminente.

#Microsoft
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Xbox aggiorna la console con nuove funzioni: i "Platini" in versione Xbox arriveranno "più avanti"