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Un'email di Xbox svelerebbe quando potremo trasformare i giochi da disco a digitale

Secondo un nuovo leak, Xbox avrebbe definito in modo chiaro quali sono i suoi piani per la funzione di trasformazione dei giochi da disco a digitale.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   03/08/2026
Xbox Series S

Il futuro delle console da gioco è digitale, oramai è sempre più chiaro, in particolar modo dopo che PlayStation ha deciso che dal 2028 non verranno più prodotti dischi per i nuovi giochi. Nel caso di Xbox non è ancora chiaro cosa verrà fatto, ma pare che Microsoft voglia alleggerire il colpo permettendo ai giocatori di trasformare i titoli su disco in titoli digitali, per non perdere la propria libreria con il passaggio a una console senza lettore ottico.

Ora, ci sono nuovi dettagli a riguardo tramite una presunta email che sarebbe finita nelle mani di RetroGamer_74, modder di console e sviluppatore.

Il leak di Xbox

Secondo RetroGamer_74, "la funzione da disco a digitale arriverà ufficialmente ad agosto 2026. L'utente inserisce un disco e una licenza digitale viene collegata a quel disco. L'email non spiega nei dettagli in che modo la licenza viene cancellata quando il disco finisce in mano a qualcun altro, ma pare che la questione venga citata".

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Non è la prima volta che si parla di questa funzionalità, visto che già a maggio Windows Central ne aveva parlato. I dettagli sono scarsi, ma se l'email fosse reale l'arrivo sarebbe dietro l'angolo, quindi una presentazione ufficiale dovrebbe essere prevista a breve.

Xbox potrebbe considerare l'idea di non pubblicare più giochi su Steam in futuro Xbox potrebbe considerare l'idea di non pubblicare più giochi su Steam in futuro

RetroGamer_74 spiega che la licenza digitale viene trasferita quando il disco cambia console, quindi la duplicazione della licenza non è possibile, come era prevedibile visto che sarebbe troppo facile abusare del sistema altrimenti.

La presunta email segnalerebbe che il programma di retrocompatibilità di Xbox sarebbe in arrivo su PC e Helix. Il lancio completo su PC sarebbe previsto per ottobre 2026 e verrebbe espanso nel corso dei prossimi due anni. Viene spiegato che su Helix i giochi verrebbero eseguiti con un emulatore. Inoltre, Xbox ricorda agli editori e sviluppatori che è compito loro permettere la retrocompatibilità e che Xbox non può pubblicare unilateralmente i videogiochi.

Ricordiamo infine che i rincari di Xbox sono arrivati: Xbox Series X costa 200 euro in più in Europa.

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