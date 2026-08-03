Meno telefoni venduti ma incassi da record: l'addio ai telefoni economici fa ricca Apple

A sostenere il giro d'affari è stato soprattutto l'aumento del prezzo medio di vendita, salito del 17% fino a 400 dollari (circa 344 euro). La crescita riflette sia il progressivo spostamento verso i dispositivi premium sia i rincari applicati dai produttori Android per compensare l'aumento dei costi delle memorie.

Il mercato degli smartphone diventa sempre più paradossale via via che prosegue la crisi delle memorie. Nel secondo trimestre del 2026, i ricavi globali sono infatti cresciuti del 7% su base annua, raggiungendo il record di 109 miliardi di dollari (circa 93 miliardi e 700 milioni di euro), nonostante una nuova contrazione delle spedizioni .

Apple domina i ricavi, mentre Xiaomi soffre la crisi della fascia economica

Secondo Counterpoint Research, i volumi non sono più il principale motore del settore. I produttori stanno riducendo l'attenzione sulla fascia entry-level, sempre meno redditizia, per concentrarsi su modelli più costosi, maggiori capacità di archiviazione e configurazioni meglio equipaggiate. Rate, permute e finanziamenti stanno inoltre rendendo i dispositivi premium più accessibili nei mercati emergenti.

Panoramica su ricavi, prezzo medio di vendita (ASP) e volumi di spedizione dei primi cinque produttori di smartphone fino al Q2 2026.

Apple ha così conquistato il 49% dei ricavi globali, il valore più alto mai registrato dall'azienda in un secondo trimestre. Il fatturato è cresciuto del 22%, sostenuto da spedizioni in aumento del 13% e da un prezzo medio superiore dell'8%. La domanda per iPhone 17 e iPhone 17 Pro Max è rimasta elevata, mentre i listini relativamente stabili hanno reso l'offerta più competitiva rispetto ai rivali Android.

Samsung si è fermata al 16% dei ricavi, con fatturato e spedizioni entrambi in crescita del 9%. La serie Galaxy A ha mantenuto volumi solidi, mentre Galaxy S26 ha rafforzato la presenza nella fascia alta. Il controllo diretto su parte della filiera ha inoltre aiutato l'azienda a limitare gli aumenti.

Più difficile la situazione di Xiaomi, che ha registrato un calo delle spedizioni del 26% e dei ricavi del 17%, nonostante un aumento del prezzo medio del 13%. OPPO e vivo hanno perso rispettivamente il 10% e l'11% dei ricavi, penalizzate dalla forte esposizione ai segmenti sensibili al prezzo.

Con la carenza di memoria destinata a proseguire, Counterpoint prevede nuovi rincari e un'ulteriore contrazione delle spedizioni nella seconda metà del 2026. Il mercato continuerà quindi a crescere soprattutto in valore, ma con smartphone mediamente più costosi e una fascia economica sempre più ridotta.