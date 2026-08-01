La controversa immagine di Kingdom Hearts Collection non è IA, è un "errore umano" dice Square Enix

In una dichiarazione rilasciata a GameSpot, un rappresentante di Square Enix ha dichiarato che l'editore .ha analizzato i feedback ricevuti e ha apportato modifiche dove necessario. Cosa ancora più importante, però, il messaggio precisava che non è stata usata alcuna IA generativa per nessuna versione dell'immagine .

Con l'annuncio di Kingdom Hearts Collection , Square Enix ha pubblicato un'illustrazione che, secondo i giocatori, sarebbe stata realizzata o almeno alterata usando l'IA, a causa di una serie di errori e stranezze presenti all'interno.

Il problema con l'immagine di Kingdom Hearts Collection

"Siamo al corrente dei feedback riguardanti le recenti immagini di Kingdom Hearts", ha riferito il portavoce di Square Enix al sito. "Questi asset sono stati creati dal nostro team di sviluppo senza l'uso di IA generativa e i problemi sono stati causati da un errore umano. La qualità è estremamente importante per noi e sono stati implementati asset aggiornati dove opportuno."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Square Enix non ha però chiarito come sia stata creata l'illustrazione. Inoltre, come menzionato da GameSpot, l'artwork aggiornato sembra aver sistemato la mano di Paperino, ma altri dettagli, come la torre dell'orologio e le scarpe di Sora, rimangono. In ogni caso, non tutti sono felici della spiegazione.

Tramite i social media, infatti, i giocatori si sono lamentati del fatto che, in ogni caso, si tratta di una brutta immagine e che sarebbe meglio ricrearla da capo. Non pare però che questa sia la strategia di Square Enix. Vi segnaliamo infine che l'intro di Kingdom Hearts Missing Link è spuntato online e ci sono degli "astronauti" fantascientifici.