L'intro di Kingdom Hearts Missing Link spunta online e ci sono degli "astronauti" fantascientifici

Missing Link sarebbe stato inoltre un importante capitolo per la trama generale della serie , mostrando più dettagli su svariate figure note in un periodo della storia di Kingdom Hearts mai raccontato prima. Ora, sono finite in rete delle immagini e un video che mostrano il filmato introduttivo del videogioco.

Ricordiamo che Kingdom Hearts Missing Link sarebbe stato, secondo le prime presentazioni, un gioco con geolocalizzazione (un po' come Pokémon GO) nel quale i giocatori, girando per la propria città ad esempio, avrebbero trovato e affrontato degli Heartless.

Il video di Kingdom Hearts Missing Link

Il filmato mostra una serie di personaggi in una sorta di tuta da astronauta fantascientifica o, se vogliamo, un modernissimo armamentario da palombaro. Il gruppo, armato di Keyblade, discende in una profondità acquosa e oscura nella quale combatte un classico Darkside, un gigantesco Heartless che è stato usato più volte come primo boss nei giochi di Kingdom Hearts.

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I personaggi sconfiggono il boss e l'oscurità si dissipa, mostrando che in realtà si trovavano in una città moderna che pare essere Quadratum, ambientazione già vista nei trailer di Kingdom Hearts 4. Questo filmato include una serie di elementi classici: la discesa in acqua è stata più volte usata nella serie, il combattimento con i Keyblade e il nemico sono tipici della serie. Le armature seguono invece un nuovo stile, molto più moderno e fantascientifico rispetto al passato, ma possiamo supporre siano da considerarsi come un'evoluzione delle armature che personaggi come Aqua, Terra e Ventus usano per proteggersi dall'oscurità nei viaggi tra un mondo all'altro.

Inoltre, sono state condivise varie immagini, come quelle che potete vedere qui sotto.

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Queste suggeriscono che il filmato avrebbe mostrato personaggi noti della serie, come Sigurd (a destra), che abbiamo visto anche nel trailer di Kingdom Hearts 4. Ovviamente per ora questi sono leak e non possiamo avere la certezza che siano ufficiali. Inoltre, non è detto che Missing Link avrebbe davvero incluso questo filmato. Visto che il gioco è stato cancellato, difficilmente avremo conferme.