The Blood of Dawnwalker non utilizzerà Denuvo, ci saranno "quest segrete" e altro

Da una sessione di domande e risposte pubblicata su Instagram da Rebel Wolves sono emerse alcune informazioni interessanti su The Blood of Dawnwalker , in particolare sul fatto che non utilizzerà Denuvo, avrà delle "quest segrete" e altro .

Una grande quantità di contenuti e variazioni

Rebel Wolves hanno posto l'accento in particolare sulla ricchezza di contenuti, molti dei quali richiedono una certa ricerca per essere trovati e dunque spingono ad esplorare il mondo di gioco e fare scelte alternative.

In The Blood of Dawnwalker ci saranno dunque "tesori nascosti, nidi di mostri, antiche rovine, accampamenti di banditi e molto altro", facendo capire che oltre alla quest principale ci saranno molte altre missioni più o meno nascoste e segrete da portare a termine.

In effetti, gli sviluppatori hanno già riferito che ci saranno diversi finali e variazioni nella storia, cosa che garantisce anche un notevole tasso di rigiocabilità.

Una cosa che invece non sarà presente in The Blood of Dawnwalker sono i mini-game, che gli sviluppatori hanno totalmente escluso dal loro nuovo gioco di ruolo: "non ci saranno mini-game", hanno riferito, ponendo fine a speculazioni su eventuali risposte a Gwent e simili all'interno della nuova produzione.

Nel frattempo, abbiamo visto che The Blood of Dawnwalker è entrato in fase gold che lo sviluppo è dunque completo, oltre al fatto che l'edizione fisica del gioco sarà su disco e non richiederà download obbligatori.