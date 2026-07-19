The Blood of Dawnwalker non utilizzerà Denuvo, ci saranno "quest segrete" e altro

Da una sessione di domande e risposte pubblicata su Instagram da Rebel Wolves sono emerse alcune informazioni interessanti su The Blood of Dawnwalker, in particolare sul fatto che non utilizzerà Denuvo, avrà delle "quest segrete" e altro.
La prima informazione farà sicuramente piacere agli utenti PC, da tempo impegnati in una guerra senza quartiere al sistema anti-tamper Denuvo, che evidentemente non verrà utilizzato in The Blood of Dawnwalker al lancio.
Gli sviluppatori hanno risposto semplicemente (ma in maniera molto convinta) con un "no" alla domanda sulla presenza di Denuvo al lancio, escludendo dunque la presenza del sistema di sicurezza in questione.
Una grande quantità di contenuti e variazioni
Rebel Wolves hanno posto l'accento in particolare sulla ricchezza di contenuti, molti dei quali richiedono una certa ricerca per essere trovati e dunque spingono ad esplorare il mondo di gioco e fare scelte alternative.
In The Blood of Dawnwalker ci saranno dunque "tesori nascosti, nidi di mostri, antiche rovine, accampamenti di banditi e molto altro", facendo capire che oltre alla quest principale ci saranno molte altre missioni più o meno nascoste e segrete da portare a termine.
In effetti, gli sviluppatori hanno già riferito che ci saranno diversi finali e variazioni nella storia, cosa che garantisce anche un notevole tasso di rigiocabilità.
Una cosa che invece non sarà presente in The Blood of Dawnwalker sono i mini-game, che gli sviluppatori hanno totalmente escluso dal loro nuovo gioco di ruolo: "non ci saranno mini-game", hanno riferito, ponendo fine a speculazioni su eventuali risposte a Gwent e simili all'interno della nuova produzione.
Nel frattempo, abbiamo visto che The Blood of Dawnwalker è entrato in fase gold che lo sviluppo è dunque completo, oltre al fatto che l'edizione fisica del gioco sarà su disco e non richiederà download obbligatori.