Gerard Way ha interrotto un concerto dei My Chemical Romance per parlare di Baldur's Gate 3

Non è una domanda casuale, considerando che il frontman dei My Chenical Romance ha dimostrato di essere un grande fan di Dungeons & Dragons , e la cosa ha fatto partire un interessante scambio, su suggerimento di Mickey Way, bassista del gruppo nonché fratello del cantante.

La fan KatanaLuciana aveva preparato un particolare striscione sull'argomento, che sorprendentemente non è passato inosservato in mezzo al caos del concerto: come dimostrato nel video registrato dalla medesima fan , il messaggio chiedeva a Way se avesse giocato a Baldur's Gate 3.

I My Chemical Romance sono tornati in scena in grande stile in questi mesi con il tour celebrativo di The Black Parade, ma un particolare siparietto emerso durante un recente concerto ricorda le radici da veri nerd di Gerard Way e compagni, quando il frontman si è ritrovato a interrompere uno show per parlare di Baldur's Gate .

"La cosa più vicina a giocare D&D"

"No, ho giocato solo a Baldur's Gate 1", ha risposto Way, "ma sono sicuro che mi piacerebbero anche il 2 e 3. Ho giocato l'espansione di Icewind Dale, ma poi mi sono trovato un po' a corto di tempo, capite?" L'ultima affermazione è un po' strana e Way probabilmente confonde il gioco standalone Icewind Dale con un'espansione di Baldur's Gate, ma lo prendiamo comunque per buono.



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"Avete giocato a Baldur's Gate 3?" Ha poi chiesto al pubblico, "Era bello? Immagino di sì, il primo era davvero molto divertente, era la cosa più vicina al giocare D&D davvero".

Il fatto che Way sia appassionati di RPG e D&D in particolare è stato ampiamente documentato, essendo peraltro un personaggio alquanto poliedrico, essendo anche un noto fumettista e co-creatore di The Umbrella Academy e del personaggio di Peni Parker per Marvel.

Curiosamente, il dialogo durante il concerto non è passato inosservato e Larian Studios, attraverso il suo account ufficiale su X, ha subito approfittato della situazione.

"Gerard Way, come sarebbe che non hai mai giocato Baldur's Gate 3?" Aggiungendo poi "C'è un codice con il tuo nome sopra se hai voglia di provarlo". Intanto, i My Chemical Romance hanno appena concluso il loro tour celebrativo per i vent'anni del disco The Black Parade, che ha toccato anche l'Italia con uno spettacolare concerto a Firenze, lo scorso 15 luglio.