Baldur's Gate 4 rischia di essere "un fallimento" senza Larian, per l'autore di BG2

La cosa rappresenta ovviamente un rischio per la serie, visto che difficilmente potrà riproporsi la particolare alchimia che ha portato all'enorme successo del terzo capitolo, ed è una questione che incute un certo timore nei nuovi responsabili .

Come sappiamo, infatti, Larian Studios non si occuperà di Baldur's Gate 4, il cui sviluppo viene gestito da Hasbro ed è stato affidato ad altri, mentre il team autore del celebre Baldur's Gate 3 è tornato alla sua serie storica sviluppando il nuovo Divinity .

Secondo uno dei lead designer del secondo e storico capitolo, James Ohlen , c'è il forte rischio che Baldur's Gate 4 possa essere "un fallimento" senza il supporto di Larian , motivo per il quale lo sviluppatore avrebbe declinato l'offerta di occuparsi del nuovo capitolo in lavorazione.

Cercare di raggiungere quel livello "è follia"

In un'intervista pubblicata da PC Gamer, James Ohlen ha riferito di essere stato contattato da Hasbro per aiutare a guidare il progetto Baldur's Gate 4, essendo stato lui uno dei principali designer di Baldur's Gate 2, dunque conoscendo decisamente bene il materiale di partenza.

Tuttavia, Ohlen ha riferito di non essere interessato, ammettendo onestamente di non credere di poter replicare il livello di qualità di Baldur's Gate 3, senza il team che l'ha portato a tali vette.

Ohlen si è peraltro occupato di Exodus, del quale però ha lasciato la produzione per un eccessivo affaticamento nel corso della lavorazione: "Non vorrei proprio trovarmi a competere con quello", ha riferito sulla possibilità di porsi alla guida di Baldur's Gate 4.

"Lavorare a Exodus è stato già abbastanza difficile, ma dover competere con Baldur's Gate 3? Sarebbe una follia", ha spiegato, senza tanti giri di parole, riferendo che Larian è troppo specializzata in quella tipologia di gioco per poter essere raggiunta in breve tempo da altri sullo stesso piano.