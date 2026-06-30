WhatsApp apre le prenotazioni per i nomi utente: ecco come riservare il proprio e tutelarsi online

L'applicazione di messaggistica più famosa al mondo sta introducendo una novità sostanziale che modifica il suo storico funzionamento basato esclusivamente sui contatti telefonici. È infatti iniziato il rilascio progressivo di una funzione che consente di bloccare in anticipo il proprio nome utente, sia su dispositivi iOS sia su Android.
L'obiettivo principale di questa evoluzione è incrementare la riservatezza, permettendo di avviare conversazioni con sconosciuti o attività commerciali senza la necessità di mostrare il proprio numero privato. I requisiti di registrazione e accesso rimarranno invariati, ma l'interazione iniziale beneficerà di questo scudo protettivo.
Come prenotare il proprio username su WhatsApp e alcuni info da conoscere
Dato l'enorme bacino d'utenza della piattaforma, questa fase preliminare serve a garantire ai titolari la possibilità di assicurarsi l'identificativo desiderato prima del debutto ufficiale del servizio.
La configurazione richiede pochi passaggi all'interno delle impostazioni dell'account e prevede rigide linee guida: la lunghezza massima è di 35 caratteri, il debutto con "www." o le estensioni web sono vietati, e la stringa deve obbligatoriamente iniziare con una lettera. Per procedere alla prenotazione, invece, basta seguire questo percorso: Impostazioni > Account > Nome Utente.
Un aspetto cruciale riguarda l'integrazione con l'ecosistema Meta. Chi possiede un profilo business o un account molto seguito su Instagram o Facebook può rivendicare lo stesso identico nickname, a patto di dimostrarne la paternità attraverso il Centro di gestione account.
WhatsApp vuole aumentare la sicurezza online
Per scongiurare il rischio di ricevere messaggi indesiderati da chiunque riesca a indovinare il nickname, gli sviluppatori hanno implementato una chiave di sicurezza associata allo username. Attivando questo codice opzionale, i nuovi interlocutori dovranno necessariamente conoscerlo per avviare una chat, mentre chi possiede già il numero di telefono ne sarà esentato.
Questa misura è raccomandata soprattutto per i personaggi pubblici. Infine, per preservare ulteriormente la tranquillità degli iscritti, WhatsApp ha deciso di non includere elenchi pubblici o sistemi di ricerca parziale: per contattare un utente sarà indispensabile conoscere con assoluta precisione il suo identificativo completo.
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