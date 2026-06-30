WhatsApp apre le prenotazioni per i nomi utente: ecco come riservare il proprio e tutelarsi online

WhatsApp sta implementando la prenotazione graduale degli username su Android e iOS per consentire l'avvio di chat senza mostrare il numero telefonico.

L'applicazione di messaggistica più famosa al mondo sta introducendo una novità sostanziale che modifica il suo storico funzionamento basato esclusivamente sui contatti telefonici. È infatti iniziato il rilascio progressivo di una funzione che consente di bloccare in anticipo il proprio nome utente, sia su dispositivi iOS sia su Android. L'obiettivo principale di questa evoluzione è incrementare la riservatezza, permettendo di avviare conversazioni con sconosciuti o attività commerciali senza la necessità di mostrare il proprio numero privato. I requisiti di registrazione e accesso rimarranno invariati, ma l'interazione iniziale beneficerà di questo scudo protettivo.

Come prenotare il proprio username su WhatsApp e alcuni info da conoscere Dato l'enorme bacino d'utenza della piattaforma, questa fase preliminare serve a garantire ai titolari la possibilità di assicurarsi l'identificativo desiderato prima del debutto ufficiale del servizio. La configurazione richiede pochi passaggi all'interno delle impostazioni dell'account e prevede rigide linee guida: la lunghezza massima è di 35 caratteri, il debutto con "www." o le estensioni web sono vietati, e la stringa deve obbligatoriamente iniziare con una lettera. Per procedere alla prenotazione, invece, basta seguire questo percorso: Impostazioni > Account > Nome Utente. WhatsApp corregge il bug della crittografia: eliminato il modo non ufficiale per scoprire un blocco Un aspetto cruciale riguarda l'integrazione con l'ecosistema Meta. Chi possiede un profilo business o un account molto seguito su Instagram o Facebook può rivendicare lo stesso identico nickname, a patto di dimostrarne la paternità attraverso il Centro di gestione account.

WhatsApp vuole aumentare la sicurezza online Per scongiurare il rischio di ricevere messaggi indesiderati da chiunque riesca a indovinare il nickname, gli sviluppatori hanno implementato una chiave di sicurezza associata allo username. Attivando questo codice opzionale, i nuovi interlocutori dovranno necessariamente conoscerlo per avviare una chat, mentre chi possiede già il numero di telefono ne sarà esentato. Fonte: WABetaInfo Questa misura è raccomandata soprattutto per i personaggi pubblici. Infine, per preservare ulteriormente la tranquillità degli iscritti, WhatsApp ha deciso di non includere elenchi pubblici o sistemi di ricerca parziale: per contattare un utente sarà indispensabile conoscere con assoluta precisione il suo identificativo completo.