Onimusha: Way of the Sword è uno dei titoli più attesi dell'anno: prenota la tua copia PS5 su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order della versione PS5 di Onimusha: Way of the Sword al costo totale e finale d'acquisto di 79,99€. Puoi prenotare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui in basso: La data d'uscita è fissata per il 25 settembre 2026. Onimusha: Way of the Sword porta i giocatori in un'avventura ambientata nella Kyoto del passato, trasformata in un luogo oscuro e minaccioso dalla presenza dei demoni Genma.
Il protagonista è Miyamoto Musashi, un samurai deciso a dimostrare la propria superiorità nella via della spada. Il suo viaggio verso la capitale, però, prende una direzione imprevedibile.
Ulteriori dettagli sul gioco
A Kyoto, Musashi dovrà affrontare nemici potenti e combattenti spietati, mettendo alla prova le sue capacità attraverso duelli intensi e sanguinosi. I Genma, creature normalmente confinate negli abissi dell'inferno, sono tornati nel mondo dei vivi a causa del misterioso miasma che avvolge la città. La loro presenza ha trasformato la capitale in un luogo dominato dalla paura e dalla disperazione.
Durante la sua missione, Musashi entrerà in possesso di un guanto Oni, un potente strumento capace di superare i limiti umani. Questo artefatto gli permette di sconfiggere i demoni, assorbire le loro anime e utilizzare quell'energia per aumentare le proprie abilità.
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