Onimusha: Way of the Sword è uno dei titoli più attesi dell'anno: prenota la tua copia PS5 su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order della versione PS5 di Onimusha: Way of the Sword al costo totale e finale d'acquisto di 79,99€. Puoi prenotare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui in basso: La data d'uscita è fissata per il 25 settembre 2026. Onimusha: Way of the Sword porta i giocatori in un'avventura ambientata nella Kyoto del passato, trasformata in un luogo oscuro e minaccioso dalla presenza dei demoni Genma.

Il protagonista è Miyamoto Musashi, un samurai deciso a dimostrare la propria superiorità nella via della spada. Il suo viaggio verso la capitale, però, prende una direzione imprevedibile.