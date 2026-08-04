In Onimusha: Way of the Sword, Capcom voleva dare a Sasaki Ganryu un “lato erotico”

Sasaki Ganryu sarà uno dei personaggi centrali di Onimusha: Way of the Sword e Capcom ha deciso di caratterizzarlo come il contraltare di Miyamoto Musashi , protagonista del nuovo capitolo della serie. Entrambi sono ispirati a figure realmente esistite nella storia giapponese e condividono l'ambizione di diventare i migliori spadaccini esistenti, ma i loro stili di vita e di combattimento sono agli antipodi.

Personaggi agli antipodi

In un'intervista, l'Art Director Hiroyuki Nara ha spiegato che il team non si è ispirato alle rappresentazioni di Ganryu nella cultura popolare. L'obiettivo era di costruire un personaggio che fosse immediatamente riconoscibile come l'opposto di Musashi.

"Entrambi arrivano in questo mondo con lo stesso obiettivo. Vogliono essere i migliori in assoluto con la spada, ma il loro modo di pensare e il loro approccio alla vita e alle cose sono molto, molto diversi", ha spiegato Nara.

La contrapposizione emerge innanzitutto nell'aspetto. Musashi viene rappresentato con abiti umili e consumati, mentre Sasaki presta grande attenzione alla propria immagine, indossando vestiti e accessori più vistosi. Il personaggio è consapevole di come viene percepito dagli altri e manifesta una certa vanità, coerente con la convinzione di essere uno spadaccino naturalmente dotato e superiore al proprio rivale.

"Sasaki è molto consapevole dello stile e delle persone, di come gli altri lo vedono e lo percepiscono, mentre Musashi non è affatto sulla stessa lunghezza d'onda", ha raccontato Nara. Questa sicurezza sfocia anche in un atteggiamento arrogante, che contribuisce a definire la personalità dell'antagonista.

La differenza è ancora più evidente nel modo in cui i due combattono. Musashi utilizza movimenti potenti, selvaggi e poco raffinati, coerenti con il suo aspetto ruvido. Sasaki, al contrario, combatte con movimenti fluidi ed eleganti, quasi serpentini, trasformando lo scontro in una sorta di ballo.

È proprio parlando di questo aspetto che Nara ha offerto uno dei dettagli più curiosi sul processo creativo del gioco. Secondo il direttore artistico, i movimenti di Sasaki sono stati progettati per essere anche seducenti: "Mentre i movimenti di Musashi sono selvaggi, ruvidi e potenti, quelli di Ganryu sono molto raffinati, ma hanno anche una componente erotica. Sono molto seducenti nel modo in cui si muove", ha spiegato Nara.

Questa caratteristica è stata presa in considerazione persino durante la scelta dell'attore incaricato del motion capture. Il team ha valutato attentamente le audizioni, osservando non soltanto la capacità di interpretare i movimenti di combattimento, ma anche il modo in cui il candidato riusciva a trasmettere quella particolare eleganza attraverso il corpo.

La demo pubblica di Onimusha: Way of the Sword permette già di vedere direttamente questo contrasto e di osservare lo stile di combattimento di Sasaki. Il gioco completo è atteso su PC, Xbox Series X e S, PS5 e Nintendo Switch 2 il 4 settembre 2026.