Onimusha: Way of the Sword ha un benchmark disponibile ora su PC

Capcom ha pubblicato il benchmark ufficiale per la versione PC di Onimusha: Way of the Sword, che può essere scaricato gratuitamente da Steam o Epic Games Store al fine di verificare le prestazioni del gioco sulla propria configurazione.

Dopo aver installato e avviato il benchmark, quest'ultimo assegnerà al sistema un punteggio complessivo compreso fra "Insufficient Performance" (da 0 a 4.999 punti) ed "Excellent" (oltre 25.000 punti). Al termine del test verranno inoltre mostrati diversi dettagli sulle prestazioni raggiunte.

Fra le informazioni prodotte ci sono il frame rate ottenuto, il preset grafico utilizzato, l'attivazione o meno del ray tracing, il preset DLSS Super Resolution selezionato, le impostazioni di upsaling, l'eventuale utilizzo della Frame Interpolation e i dettagli relativi a CPU e GPU.

Una volta eseguito il test, potremo confrontare i risultati del benchmark con i requisiti di sistema di Onimusha: Way of the Sword, che Capcom ha suddiviso per prestazioni e qualità visiva.