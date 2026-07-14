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Onimusha: Way of the Sword ha un benchmark disponibile ora su PC

Capcom ha annunciato la pubblicazione del benchmark ufficiale per la versione PC di Onimusha: Way of the Sword, scaricabile gratuitamente da Steam o Epic Games Store.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   14/07/2026
Uno dei personaggi di Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
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Capcom ha pubblicato il benchmark ufficiale per la versione PC di Onimusha: Way of the Sword, che può essere scaricato gratuitamente da Steam o Epic Games Store al fine di verificare le prestazioni del gioco sulla propria configurazione.

Dopo aver installato e avviato il benchmark, quest'ultimo assegnerà al sistema un punteggio complessivo compreso fra "Insufficient Performance" (da 0 a 4.999 punti) ed "Excellent" (oltre 25.000 punti). Al termine del test verranno inoltre mostrati diversi dettagli sulle prestazioni raggiunte.

Fra le informazioni prodotte ci sono il frame rate ottenuto, il preset grafico utilizzato, l'attivazione o meno del ray tracing, il preset DLSS Super Resolution selezionato, le impostazioni di upsaling, l'eventuale utilizzo della Frame Interpolation e i dettagli relativi a CPU e GPU.

Svelati i requisiti PC di Onimusha: Way of the Sword al completo, dai minimi fino al 4K Svelati i requisiti PC di Onimusha: Way of the Sword al completo, dai minimi fino al 4K

Una volta eseguito il test, potremo confrontare i risultati del benchmark con i requisiti di sistema di Onimusha: Way of the Sword, che Capcom ha suddiviso per prestazioni e qualità visiva.

Una verifica importante

Pur uscendo in un periodo sovraffollato, Onimusha: Way of the Sword sembra poter contare su numerosi aspetti estremamente positivi, fra cui anche un comparto tecnico di assoluta eccellente, caratterizzato dall'impiego di soluzioni davvero sofisticate.

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Chiaramente poter verificare le prestazioni del gioco sulla propria configurazione prima dell'acquisto rappresenta una grande opportunità per gli utenti, che in tal modo potranno scegliere in maniera più consapevole di comprare o meno Way of the Sword.

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