Onimusha: Way of the Sword esce in un periodo sovraffollato ma Capcom "non può tirarsi indietro"

Come abbiamo visto, Onimusha: Way of the Sword ha la data di uscita fissata per il 25 settembre , dunque proprio in mezzo al caos di inizio autunno che ci aspetta quest'anno, con una marea di giochi ammassati.

"Abbiamo già riferito la data di uscita", ha detto il producer di Capcom, Akihito Kadowaki, ridendo alla domanda sui timori riguardanti il periodo di lancio di Onimusha: Way of the Sword, " Non possiamo più tirarci indietro! " Ha aggiunto, dimostrando una certa sicurezza che sembra quasi riprendere il codice dei samurai, rimanendo a tema con il gioco.

Onimusha: Way of the Sword è uno dei tanti giochi inseriti nel sovraffollato periodo di settembre-ottobre 2026, dove si sta concentrando praticamente la maggior parte delle uscite di quest'anno per cercare di anticipare il lancio del colosso GTA 6, ma Capcom non sembra temere la situazione .

Impossibile tirarsi indietro, ormai

Considerando la sicumera dimostrata da Capcom e lo stato di grazia in cui si trova la compagnia, è probabile che il lancio di Onimusha: Way of the Sword non abbia risentito affatto della vicinanza di GTA 6, ma sia semplicemente rimasto quello stabilito da tempo.

A dimostrazione di questo c'è quella che pare una totale mancanza di preoccupazione per l'agguerrita concorrenza con cui il gioco si troverà ad avere a che fare, proprio perché il fuggi-fuggi scatenato dal colosso Rockstar Games ha spinto molti a concentrare le uscite lontane da novembre-dicembre.

In effetti, Onimusha: Way of the Sword è stato uno dei primi giochi a ricevere una data di uscita precisa e piazzarsi dunque in quel periodo, a dimostrazione di una pianificazione precedente da parte di Capcom.

Evidentemente, lo studio non ha alcuna intenzione di rivedere i suoi piani per non incappare in un periodo troppo affollato, e ha confermato l'uscita per il 25 settembre. Di recente abbiamo visto un trailer con il boss Dohatsu-ten e sono stati svelati i dati su risoluzione e framerate per console.