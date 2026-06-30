Le tracce musicali di Corsa Libera di Mario Kart World sono state aggiunte a Nintendo Music

Nintendo Music non si ferma e ora riceve nuove tracce musicali da Mario Kart World, precisamente quelle della modalità Corsa Libera, ovvero quella che permette di esplorare liberamente il mondo aperto, senza seguire alcun tracciato.
Ricordiamo che Nintendo Music è un'applicazione mobile alla quale potete accedere solo se siete abbonati a Nintendo Switch Online.
Le musiche aggiunte in Nintendo Music
Ecco la lista di tracce di Mario Kart World provenienti da Mario Kart Wii:
- Luigi Circuit
- Mushroom Gorge
- Coconut Mall
- DK's Snowboard Cross
- Wario's Gold Mine
- Daisy Circuit (Acoustic)
- Daisy Circuit (Electro)
- Maple Treeway
- Grumble Volcano
- Dry Dry Ruins
- Moonview Highway
- Rainbow Road
- Staff Credits A
Vediamo invece le tracce prese da Mario Kart DS per la modalità Corsa Libera di Mario Kart World:
- Figure-8 Circuit
- Yoshi Falls
- Cheep Cheep Beach
- Luigi's Mansion
- Delfino Square
- Waluigi Pinball
- Waluigi Pinball (Funk)
- Shroom Ridge
- Tick-Tock Clock
- Peach Gardens
- Rainbow Road
- Staff Credits
In totale sono 25 tracce, per una durata complessiva di circa 70 minuti. Potete godervi queste musiche mentre guidate, ma ricordate di rimanere sulla strada: la vostra auto non si trasforma se vi buttate in acqua.
Ricordiamo che precedentemente erano state aggiunte a Nintendo Music le tracce di Mario Kart World tratte dai due Super Mario Galaxy.
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