Mario Kart World è stato dimenticato? Nintendo non ha annunciato nulla per il gioco

Molti utenti hanno acquistato il gioco in bundle con la console, e ritengono che proprio l'ampia base installata dovrebbe spingere l'azienda a dare priorità al suo supporto, in particolare dal lato open world , che risulta ancora "vuoto" e poco interessante.

L'ultimo Nintendo Direct ha generato reazioni contrastanti tra gli appassionati. Se da un lato sono stati confermati DLC ed espansioni per titoli di successo per Nintendo Switch 2 come Donkey Kong Bananza e Pokémon Pokopia , dall'altro Nintendo ha nuovamente mantenuto il silenzio su eventuali piani per Mario Kart World , il titolo più venduto della piattaforma.

Gioco dimenticato?

Il malcontento della fanbase si è riversato velocemente su forum e social: "Nintendo ha preso il nostro bundle per Switch 2 e i nostri 80 dollari e se n'è andata a casa", ha scritto l'utente Yoshimitsu126 in una discussione su ResetEra. "E ora si chiedono cosa diavolo fare con l'open world se dovessero aggiungere nuovi tracciati. Mentre per DK e Pokopia hanno annunciato dei DLC a pochi mesi dall'uscita".

Un sentimento condiviso anche su Reddit, dove l'utente RowGonsoleConsole ha aperto un lungo thread sull'argomento: "Penso che a questo punto Nintendo stia diventando un po' compiacente e presuntuosa. World aveva bisogno di DLC al 100% più di Bananza, eppure mi sembra di leggere notizie su Bananza ogni cinque secondi".

A fargli eco è l'utente Axe, che fa notare la disparità di trattamento: "È assurdo per me che Donkey Kong Bananza (un gioco single-player da cui non ci si aspettava un supporto continuo) abbia avuto lanci di contenuti più regolari rispetto a Mario Kart World. Si potrebbe pensare che vogliano sfruttare questo open world il più possibile aggiungendo regolarmente nuove sfide, veicoli e quant'altro... ma a quanto pare no.".

Al momento, le uniche aggiunte ufficiali a Mario Kart World si sono limitate all'introduzione di una terza modalità battaglia, la Bob-omb Blast, e ad alcune lievi modifiche alle impostazioni e al miglioramento di alcune aree meno dense dell'open world. Probabilmente in futuro arriveranno aggiornamenti più corposi per il titolo, ma per adesso Nintendo sembra non volerlo aggiornare di continuo.