Mario Kart World è stato dimenticato? Nintendo non ha annunciato nulla per il gioco

L'ultimo Nintendo Direct ha generato reazioni contrastanti tra gli appassionati. Se da un lato sono stati confermati DLC ed espansioni per titoli di successo per Nintendo Switch 2 come Donkey Kong Bananza e Pokémon Pokopia, dall'altro Nintendo ha nuovamente mantenuto il silenzio su eventuali piani per Mario Kart World, il titolo più venduto della piattaforma.
Molti utenti hanno acquistato il gioco in bundle con la console, e ritengono che proprio l'ampia base installata dovrebbe spingere l'azienda a dare priorità al suo supporto, in particolare dal lato open world, che risulta ancora "vuoto" e poco interessante.
Gioco dimenticato?
Il malcontento della fanbase si è riversato velocemente su forum e social: "Nintendo ha preso il nostro bundle per Switch 2 e i nostri 80 dollari e se n'è andata a casa", ha scritto l'utente Yoshimitsu126 in una discussione su ResetEra. "E ora si chiedono cosa diavolo fare con l'open world se dovessero aggiungere nuovi tracciati. Mentre per DK e Pokopia hanno annunciato dei DLC a pochi mesi dall'uscita".
Un sentimento condiviso anche su Reddit, dove l'utente RowGonsoleConsole ha aperto un lungo thread sull'argomento: "Penso che a questo punto Nintendo stia diventando un po' compiacente e presuntuosa. World aveva bisogno di DLC al 100% più di Bananza, eppure mi sembra di leggere notizie su Bananza ogni cinque secondi".
A fargli eco è l'utente Axe, che fa notare la disparità di trattamento: "È assurdo per me che Donkey Kong Bananza (un gioco single-player da cui non ci si aspettava un supporto continuo) abbia avuto lanci di contenuti più regolari rispetto a Mario Kart World. Si potrebbe pensare che vogliano sfruttare questo open world il più possibile aggiungendo regolarmente nuove sfide, veicoli e quant'altro... ma a quanto pare no.".
Al momento, le uniche aggiunte ufficiali a Mario Kart World si sono limitate all'introduzione di una terza modalità battaglia, la Bob-omb Blast, e ad alcune lievi modifiche alle impostazioni e al miglioramento di alcune aree meno dense dell'open world. Probabilmente in futuro arriveranno aggiornamenti più corposi per il titolo, ma per adesso Nintendo sembra non volerlo aggiornare di continuo.
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