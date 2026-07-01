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Mario Kart World ha ricevuto un aggiornamento con novità per la modalità Sopravvivenza

Proprio quando sembrava che Nintendo avesse un po' messo da parte il gioco, Mario Kart World ha ricevuto un aggiornamento che introduce diverse novità, in particolare per la modalità Sopravvivenza.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   01/07/2026
Mario e Luigi si affrontano in Mario Kart World
Mario Kart World
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Mario Kart World ha ricevuto l'aggiornamento 1.7.0, che introduce alcune novità per la modalità Sopravvivenza: si tratta di due nuovi tracciati, Rally Trivella e Rally Boomerang, che aggiungono ulteriore varietà all'esperienza.

I percorsi in questione saranno disponibili dopo aver completato almeno una volta una qualsiasi gara della modalità Sopravvivenza, ma c'è di più: Nintendo ha confermato che in futuro arriveranno altre sei piste, così da arricchire ulteriormente il pacchetto.

Un'altra novità riguarda la modalità Foto, che d'ora in avanti consentirà ai giocatori di utilizzare gli adesivi collezionati durante l'avventura per decorare le proprie immagini, combinandoli con le cornici già disponibili per dare vita a possibilità creative inedite.

Le tracce musicali di Corsa Libera di Mario Kart World sono state aggiunte a Nintendo Music Le tracce musicali di Corsa Libera di Mario Kart World sono state aggiunte a Nintendo Music

È interessante notare che per posizionare gli adesivi sarà possibile ricorrere sia ai controlli touch che alla modalità mouse dei Joy-Con 2, così da effettuare l'operazione con la maggiore precisione e immediatezza possibili.

Un lungo percorso

Sembrava quasi che Nintendo si fosse dimenticata di Mario Kart World, ma il lancio del nuovo aggiornamento conferma un percorso di update ancora in divenire per il divertente gioco di guida disponibile in esclusiva su Nintendo Switch 2.

Del resto l'esperienza con i precedenti episodi ha confermato l'intenzione della casa giapponese di supportare in maniera convinta l'esperienza, fra miglioramenti, aggiunte e pacchetti scaricabili pensati per espandere una struttura già di per sé piuttosto corposa.

Come conferma il trailer qui sopra, l'aggiornamento 1.7.0 di Mario Kart World è disponibile ora per il download.

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