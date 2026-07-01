Lo smartphone POCO F7 da 512 GB è in sconto su AliExpress: risparmia con questo codice

Su AliExpress è attualmente disponibile lo smartphone POCO F7 da 512 GB a 328,19 €, ma con il codice CDJULY30 potrai risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
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Buone prestazioni e autonomia
Questo smartphone è alimentato dal processore Snapdragon 8s Gen 4 per offrire ottime prestazioni, che si tratti di giocare o di eseguire altre attività. La batteria ha una capacità di 6.500 mAh, mentre il display da 6,83" ha una luminosità di picco di 3.200 nit con tecnologia Sunlight Display 4.0. Con la tecnologia WildBoost Optimization 4.0 potrai godere di miglioramenti con risoluzione 1.5K Super Resolution e Smart Frame Rate fino a 120 FPS (ad esempio con Genshin Impact).
Il comparto fotografico si basa invece su una fotocamera principale Sony IMX882 da 50MP con OIS. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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