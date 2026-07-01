La console di gioco Anbernic RG40XXV è scontata su AliExpress: risparmia con questo codice

La console di gioco Anbernic RG40XXV è attualmente su AliExpress a 75,87 €, ma con il codice CDJULY06 potrai risparmiare altri 6 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
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Un'enorme libreria di giochi retrò
Questa console supporta oltre 10 emulatori, ma potrai utilizzarla anche per la riproduzione multimediale, per la gestione dei file e per la lettura di eBook. Offre inoltre un'enorme libreria di giochi retrò con prestazioni fluide, grazie a una CPU quad-core H700 e 1 GB di RAM. La batteria da 3.200 mAh offre 6 ore di gioco continuo, mentre le dimensioni del prodotto lo rendono facile da trasportare ovunque, essendo compatto e leggero.
Infine, il display IPS da 4 pollici garantisce immagini chiare, mentre l'illuminazione joystick RGB offre effetti personalizzati. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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