Slitherine pubblicherà Blood Bowl al posto di Nacon, con Cyanide sempre al timone

L'editore Slitherine ha annunciato l'acquisizione dei diritti di pubblicazione, della licenza e del catalogo storico del franchise videoludico Blood Bowl da NACON . L'operazione si inserisce nella strategia di espansione dell'editore nel settore dei titoli tattici e strategici, ampliando ulteriormente il portafoglio di giochi sviluppati in collaborazione con il marchio Warhammer, dopo una serie di recenti partnership annunciate nell'ultimo anno.

Una serie sanguinaria

In base all'accordo, Slitherine manterrà una stretta collaborazione con Cyanide Studio, il team di sviluppo storico che ha firmato i precedenti capitoli della serie. Le due aziende porteranno avanti i lavori sul prossimo videogioco di Blood Bowl.

Creato originariamente da Games Workshop negli anni '80, Blood Bowl è un franchise strategico a tema sportivo-fantasy che unisce meccaniche tattiche a turni, scontri fisici sul campo da gioco e il tipico umorismo cupo che caratterizza l'universo di Warhammer. L'intenzione di Slitherine è quella di continuare a supportare attivamente il videogioco, concentrandosi sul feedback della community, sullo sviluppo a lungo termine e sul coinvolgimento costante dei giocatori.

Marco Minoli, Direttore della Pubblicazione di Slitherine, ha commentato l'operazione: "Blood Bowl è uno dei franchise strategici più iconici e distintivi nei videogiochi, e siamo sinceramente onorati di contribuire a plasmare il suo futuro insieme a Cyanide e Warhammer". Minoli ha poi aggiunto: "Nutriamo un enorme rispetto per ciò che Cyanide ha costruito negli anni e siamo entusiasti di continuare a lavorare a stretto contatto con il team per supportare e far crescere la serie insieme alla sua appassionata community".

Anche Patrick Pligersdorffer, CEO di Cyanide, ha espresso soddisfazione per l'accordo: "Siamo felici di collaborare con Slitherine per garantire il futuro dei videogiochi di Blood Bowl. Slitherine ha dimostrato la sua competenza pubblicando giochi strategici di alta qualità. Crediamo sia un connubio perfetto".

Per conoscere i dettagli sul prossimo titolo della serie Blood Bowl bisognerà attendere il 22 luglio, data in cui verranno condivise nuove informazioni durante lo Slitherine Next Event.