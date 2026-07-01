8

Microsoft si preparerebbe ad annunciare migliaia di licenziamenti

Secondo fonti vicine alla società, Microsoft si starebbe preparando ad annunciare migliaia di licenziamenti, che tuttavia potrebbero coinvolgere meno del 2,5% della sua forza lavoro.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   01/07/2026
Satya Nadella

Microsoft si starebbe preparando ad annunciare migliaia di licenziamenti, nell'ambito di un piano di ristrutturazione che tuttavia dovrebbe coinvolgere meno del 2,5% dei circa 220.000 dipendenti globali della società.

A riferirlo sono fonti vicine all'azienda, secondo cui i tagli verranno comunicati già nel corso della prossima settimana e riguarderanno diverse aree dell'azienda, fra cui quelle relative a vendite e consulenze, nonché la divisione gaming Xbox.

In termini percentuali, la nuova ondata di licenziamenti dovrebbe avere un impatto inferiore rispetto a quelle a cui abbiamo assistito in passato, ma si parla comunque di tantissime persone coinvolte. In alcuni casi, quantomeno, verrà valutata la possibilità di ricollocamenti interni.

Forse era meglio non crescere, che crescere così Forse era meglio non crescere, che crescere così

Come probabilmente ricorderete, nel 2024 Microsoft ha tagliato circa 6.000 posizioni a maggio e altre 9.000 a luglio, andando a toccare circa il 4% della sua forza lavoro complessiva: un intervento particolarmente severo, che tuttavia non dovrebbe ripetersi nei prossimi giorni.

Xbox osservata speciale

Di recente Satya Nadella ha detto di voler rendere Xbox un business sostenibile, perché attualmente è in forte perdita, e dunque non c'è dubbio che la divisione gaming sarà fra le aree colpite dal nuovo piano di ristrutturazione interna.

Asha Sharma, la nuova CEO di Xbox
Asha Sharma, la nuova CEO di Xbox

Purtroppo alcune mosse sono già state "intercettate" dietro le quinte, vedi la possibile chiusura di Arkane Studios con la cancellazione di Marvel's Blade e altri quattro importanti team di sviluppo a rischio: Undead Labs, Ninja Theory, Compulsion Games e Double Fine Productions.

Scopriremo ufficialmente nei prossimi giorni quante e quali di queste indiscrezioni si concretizzeranno, se ci saranno delle cessioni o se assisteremo ancora una volta a cancellazioni e chiusure.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Rumor #Microsoft
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Microsoft si preparerebbe ad annunciare migliaia di licenziamenti