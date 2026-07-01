Microsoft si preparerebbe ad annunciare migliaia di licenziamenti

Microsoft si starebbe preparando ad annunciare migliaia di licenziamenti, nell'ambito di un piano di ristrutturazione che tuttavia dovrebbe coinvolgere meno del 2,5% dei circa 220.000 dipendenti globali della società.
A riferirlo sono fonti vicine all'azienda, secondo cui i tagli verranno comunicati già nel corso della prossima settimana e riguarderanno diverse aree dell'azienda, fra cui quelle relative a vendite e consulenze, nonché la divisione gaming Xbox.
In termini percentuali, la nuova ondata di licenziamenti dovrebbe avere un impatto inferiore rispetto a quelle a cui abbiamo assistito in passato, ma si parla comunque di tantissime persone coinvolte. In alcuni casi, quantomeno, verrà valutata la possibilità di ricollocamenti interni.
Come probabilmente ricorderete, nel 2024 Microsoft ha tagliato circa 6.000 posizioni a maggio e altre 9.000 a luglio, andando a toccare circa il 4% della sua forza lavoro complessiva: un intervento particolarmente severo, che tuttavia non dovrebbe ripetersi nei prossimi giorni.
Xbox osservata speciale
Di recente Satya Nadella ha detto di voler rendere Xbox un business sostenibile, perché attualmente è in forte perdita, e dunque non c'è dubbio che la divisione gaming sarà fra le aree colpite dal nuovo piano di ristrutturazione interna.
Purtroppo alcune mosse sono già state "intercettate" dietro le quinte, vedi la possibile chiusura di Arkane Studios con la cancellazione di Marvel's Blade e altri quattro importanti team di sviluppo a rischio: Undead Labs, Ninja Theory, Compulsion Games e Double Fine Productions.
Scopriremo ufficialmente nei prossimi giorni quante e quali di queste indiscrezioni si concretizzeranno, se ci saranno delle cessioni o se assisteremo ancora una volta a cancellazioni e chiusure.
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