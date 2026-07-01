Microsoft si preparerebbe ad annunciare migliaia di licenziamenti

Come probabilmente ricorderete, nel 2024 Microsoft ha tagliato circa 6.000 posizioni a maggio e altre 9.000 a luglio , andando a toccare circa il 4% della sua forza lavoro complessiva: un intervento particolarmente severo, che tuttavia non dovrebbe ripetersi nei prossimi giorni.

A riferirlo sono fonti vicine all'azienda, secondo cui i tagli verranno comunicati già nel corso della prossima settimana e riguarderanno diverse aree dell'azienda, fra cui quelle relative a vendite e consulenze, nonché la divisione gaming Xbox.

Xbox osservata speciale

Di recente Satya Nadella ha detto di voler rendere Xbox un business sostenibile, perché attualmente è in forte perdita, e dunque non c'è dubbio che la divisione gaming sarà fra le aree colpite dal nuovo piano di ristrutturazione interna.

Asha Sharma, la nuova CEO di Xbox

Purtroppo alcune mosse sono già state "intercettate" dietro le quinte, vedi la possibile chiusura di Arkane Studios con la cancellazione di Marvel's Blade e altri quattro importanti team di sviluppo a rischio: Undead Labs, Ninja Theory, Compulsion Games e Double Fine Productions.

Scopriremo ufficialmente nei prossimi giorni quante e quali di queste indiscrezioni si concretizzeranno, se ci saranno delle cessioni o se assisteremo ancora una volta a cancellazioni e chiusure.