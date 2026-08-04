Midnight Club 5 è stato cancellato perché non era importante come GTA, dice un ex di Rockstar Games

Nel corso di un'intervista, Kris Roberts, ex senior designer di Rockstar Games, ha rivelato che Midnight Club 5 è stato cancellato perché non era importante come GTA, e così i lavori sul nuovo episodio della serie sono stati accantonati.

"La percezione era che non avessimo mai ricevuto gli elogi o il riconoscimento che meritavamo", ha raccontato Roberts. "La prospettiva di New York era: 'Non siete GTA'", si tratta di un franchise molto meno rilevante per l'azienda.

"Quando lavori a un progetto che viene considerato la pecora nera - sai, stiamo facendo un buon lavoro, siamo di livello mondiale ma veniamo comunque trattati come qualcosa di inferiore - diventa difficile."

"Quando lo hanno cancellato, era abbastanza chiaro che non ci sarebbe stato un altro Midnight Club e che da quel momento in poi tutto sarebbe stato incentrato su GTA e su altri progetti simili. Era semplicemente così che sarebbero andate le cose."