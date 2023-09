Rockstar Games starebbe vendendo la versione pirata di Midnight Club 2 su Steam

Pirateria unica via?

La pirateria salverà Midnight Club 2

Se vogliamo questa è la dimostrazione di quanto la pirateria possa essere importante per la preservazione dei videogiochi, perché toglie di torno le varie protezioni, che con il passare del tempo creano soltanto complicazioni, e consente di fruire dei giochi in purezza.

Da sottolineare anche come Rockstar Games abbia già applicato questa strategia in passato. Più precisamente, fece esattamente lo stesso con Manhunt e Max Payne 2: The Fall of Max Payne. Insomma, è recidiva.