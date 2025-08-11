La Barrockstadt di Syberia Remastered appare bella come l'originale disegnata da Benoît Sokal

L'editore francese Microids ha pubblicato del materiale per mostrare la nuova versione dell'università di Barrockstadt in Syberia Remastered , edizione celebrativa della storica avventura grafica scritta e diretta dal compianto Benoît Sokal, in uscita nel corso del 2025. Si tratta di una breve clip e di alcune immagini, che mostrano un lavoro profondo, ma rispettoso della visione originale di Sokal, inscindibile dalla serie Syberia.

Video e immagini

La clip in particolare mostra la protagonista Kate Walker passeggiare all'interno dell'università. È molto breve, ma farà sicuramente piacere a chi sta aspettando il gioco.

Ci sono anche delle immagini, che mostrano altri posti iconici dell'università, compresa la scalinata con i mammut. Le trovate tutte nella galleria sottostante.

Un incarico di routine porta Kate Walker, una pragmatica avvocatessa newyorkese, in un isolato villaggio annidato tra le Alpi francesi. Lì, tra le mura di un'antica fabbrica di automi, quella che doveva essere una semplice transazione si trasforma in un enigma esistenziale. La sua missione ora è inseguire un fantasma: Hans Voralberg, un inventore geniale scomparso da decenni.

Guidata da Oscar, un automa dal cuore meccanico e dallo spirito singolare, Kate si avventura in un'Europa dimenticata, attraversando paesaggi dove il tempo sembra essersi fermato. Il loro è un viaggio verso l'impossibile, sulle tracce di una leggenda: la mitica Syberia, ultimo rifugio dei maestosi mammut. Un'avventura ai confini della realtà, che costringerà Kate a chiedersi dove finisce la ragione e dove inizia il sogno.