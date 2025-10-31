Ormai manca poco all'uscita: prenota la tua copia di Syberia Remastered per PS5, sarà un viaggio indimenticabile

Su Amazon, oggi, è possibile effettuare la prenotazione della versione PS5 di Syberia Remastered al prezzo finale di 40,99€ . Il gioco uscirà a breve, 6 novembre 2025 , e dunque sono gli ultimi giorno per poter assicurarsi una copia del titolo. Sottolineiamo che in questo caso si tratta della Limited Edition che contiene, oltre al gioco, un mediabook . Puoi effettuare la prenotazione direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto tramite il box qui in basso: Syberia Remastered riporta in vita l'indimenticabile viaggio di Kate Walker , offrendo ai giocatori un'esperienza completamente rinnovata sotto ogni aspetto. I personaggi iconici e le ambientazioni più emblematiche della saga sono stati ricreati in splendida grafica 3D, donando nuova profondità e fascino al mondo concepito da Benoît Sokal.

Ulteriori dettagli sul gioco

Gli enigmi meccanici, cuore pulsante dell'avventura, sono stati rivisitati per risultare più fluidi e intuitivi, mantenendo però intatta la complessità e la magia che contraddistingue il genio di Hans Voralberg e le sue creazioni. Tra le novità più sorprendenti, Syberia Remastered introduce anche una modalità completamente inedita: "Gare alla Lasagna con gli Amici!", che permette di sfidare fino a otto giocatori online o quattro in locale in frenetiche competizioni.

Syberia Remastered

Un tocco di leggerezza che arricchisce l'esperienza con un divertimento immediato e familiare. L'interfaccia e i controlli sono stati modernizzati per adattarsi agli standard attuali, pur preservando il tono narrativo e contemplativo che ha reso Syberia una leggenda del genere. Dalle nevi di Valadilène ai confini gelidi della Russia orientale, Syberia Remastered è un viaggio poetico tra mistero, automi e sogni meccanici