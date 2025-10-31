Ormai manca poco all'uscita: prenota la tua copia di Syberia Remastered per PS5, sarà un viaggio indimenticabile

Su Amazon, oggi, è possibile effettuare la prenotazione della versione PS5 di Syberia Remastered al prezzo finale di 40,99€. Il gioco uscirà a breve, 6 novembre 2025, e dunque sono gli ultimi giorno per poter assicurarsi una copia del titolo. Sottolineiamo che in questo caso si tratta della Limited Edition che contiene, oltre al gioco, un mediabook. Puoi effettuare la prenotazione direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto tramite il box qui in basso: Syberia Remastered riporta in vita l'indimenticabile viaggio di Kate Walker, offrendo ai giocatori un'esperienza completamente rinnovata sotto ogni aspetto. I personaggi iconici e le ambientazioni più emblematiche della saga sono stati ricreati in splendida grafica 3D, donando nuova profondità e fascino al mondo concepito da Benoît Sokal.
Ulteriori dettagli sul gioco
Gli enigmi meccanici, cuore pulsante dell'avventura, sono stati rivisitati per risultare più fluidi e intuitivi, mantenendo però intatta la complessità e la magia che contraddistingue il genio di Hans Voralberg e le sue creazioni. Tra le novità più sorprendenti, Syberia Remastered introduce anche una modalità completamente inedita: "Gare alla Lasagna con gli Amici!", che permette di sfidare fino a otto giocatori online o quattro in locale in frenetiche competizioni.
Un tocco di leggerezza che arricchisce l'esperienza con un divertimento immediato e familiare. L'interfaccia e i controlli sono stati modernizzati per adattarsi agli standard attuali, pur preservando il tono narrativo e contemplativo che ha reso Syberia una leggenda del genere. Dalle nevi di Valadilène ai confini gelidi della Russia orientale, Syberia Remastered è un viaggio poetico tra mistero, automi e sogni meccanici