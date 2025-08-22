10

Syberia Remastered ha una data di uscita e un trailer comparativo

Microids ha annunciato la data di uscita ufficiale di Syberia Remastered, pubblicando contestualmente un trailer che illustra le differenze fra il remake e l'originale Syberia.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   22/08/2025
I protagonisti di Syberia Remastered
Syberia Remastered
Syberia Remastered
News Video Immagini

Microids ha annunciato la data di uscita di Syberia Remastered: la riedizione dell'affascinante avventura firmata dal compianto Benoit Sokal sarà disponibile a partire dal 6 novembre nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il publisher francese ha inoltre pubblicato un trailer comparativo che illustra le differenze fra il gioco originale del 2002 e la remaster, mettendoli uno di fianco all'altro in varie sequenze al fine di evidenziare l'importante lavoro svolto per modernizzare l'esperienza restando però fedeli alla sua identità artistica.

Sviluppato da Virtuallyz Gaming e Microidfs Studio Paris, Syberia Remastered ci rimetterà al comando dell'avvocatessa Kate Walker, impegnata in un viaggio che la condurrà sulle tracce di hans Voralberg, fra scenari suggestivi e personaggi di grande spessore.

La Barrockstadt di Syberia Remastered appare bella come l'originale disegnata da Benoît Sokal La Barrockstadt di Syberia Remastered appare bella come l'originale disegnata da Benoît Sokal

L'edizione rimasterizzata potrà contare su di una grafica ridisegnata in alta definizione, arricchita dalla presenza di animazioni migliorate e di un'interfaccia moderna, che gli autori hanno adeguato agli standard attuali per una maggiore accessibilità.

Ci sarà anche una limited edition fisica

Annunciato lo scorso maggio con un trailer, Syberia Remastered sarà disponibile al lancio non solo in formato digitale, ma anche con una Limited Edition fisica per PS5 e Xbox Series X|S, che potete vedere raffigurata nell'immagine qui sotto.

La Limited Edition di Syberia Remastered
La Limited Edition di Syberia Remastered

Oltre a una copia del gioco su disco, questa edizione includerà anche un Mediabook con gli artwork realizzati dagli sviluppatori per l'avventura, che come detto farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 6 novembre.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Syberia Remastered ha una data di uscita e un trailer comparativo