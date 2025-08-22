Syberia Remastered ha una data di uscita e un trailer comparativo

Microids ha annunciato la data di uscita di Syberia Remastered: la riedizione dell'affascinante avventura firmata dal compianto Benoit Sokal sarà disponibile a partire dal 6 novembre nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il publisher francese ha inoltre pubblicato un trailer comparativo che illustra le differenze fra il gioco originale del 2002 e la remaster, mettendoli uno di fianco all'altro in varie sequenze al fine di evidenziare l'importante lavoro svolto per modernizzare l'esperienza restando però fedeli alla sua identità artistica.

Sviluppato da Virtuallyz Gaming e Microidfs Studio Paris, Syberia Remastered ci rimetterà al comando dell'avvocatessa Kate Walker, impegnata in un viaggio che la condurrà sulle tracce di hans Voralberg, fra scenari suggestivi e personaggi di grande spessore.

L'edizione rimasterizzata potrà contare su di una grafica ridisegnata in alta definizione, arricchita dalla presenza di animazioni migliorate e di un'interfaccia moderna, che gli autori hanno adeguato agli standard attuali per una maggiore accessibilità.