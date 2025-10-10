Syberia Remastered è in prenotazione su Amazon: assicurati la Limited Edition al prezzo minimo garantito

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare la prenotazione della versione PS5 di Syberia Remastered Limited Edition al prezzo totale di 40,99€. Puoi effettuare il pre-order di Syberia Remastered direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: Rivivi la magia di Syberia grazie a una versione completamente rinnovata del celebre titolo di Benoît Sokal. Incontra i personaggi iconici della saga, ora ridisegnati con una grafica migliorata, e immergiti nelle ambientazioni più emblematiche del gioco, riportate in vita con dettagli visivi straordinari. Questa particolare edizione include sia il gioco sia un Mediabook. Il gioco uscirà il prossimo 6 novembre.