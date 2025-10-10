Syberia Remastered è in prenotazione su Amazon: assicurati la Limited Edition al prezzo minimo garantito

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare la prenotazione della versione PS5 di Syberia Remastered Limited Edition al prezzo totale di 40,99€. Puoi effettuare il pre-order di Syberia Remastered direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: Rivivi la magia di Syberia grazie a una versione completamente rinnovata del celebre titolo di Benoît Sokal. Incontra i personaggi iconici della saga, ora ridisegnati con una grafica migliorata, e immergiti nelle ambientazioni più emblematiche del gioco, riportate in vita con dettagli visivi straordinari. Questa particolare edizione include sia il gioco sia un Mediabook. Il gioco uscirà il prossimo 6 novembre.
Ulteriori dettagli sul gioco
Gli enigmi meccanici, cuore pulsante dell'esperienza, sono stati riprogettati per offrire una giocabilità più fluida e intuitiva, senza perdere la loro complessità originale. Ogni rompicapo rivisitato conserva il fascino del genio di Hans Voralberg, invitando i giocatori a riscoprire la poesia del suo ingegno.
Per la prima volta, Syberia introduce anche una componente di puro divertimento con le "Gare alla Lasagna con gli Amici!": fino a otto giocatori online o quattro in locale in split-screen possono sfidarsi in competizioni frenetiche e spensierate, perfette per serate in compagnia. L'esperienza di gioco è stata modernizzata con un'interfaccia aggiornata, controlli ottimizzati e una navigazione più naturale, mantenendo però intatta la profondità narrativa e la dimensione contemplativa che hanno reso la serie un cult.