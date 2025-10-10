Presto l'annuncio di Fallout 3 Remastered ? Un insider frena gli entusiasmi in vista del Fallout Day 2025

L'insider NateTheHate consiglia di abbassare l'asticella delle aspettative . In un messaggio pubblicato su X, ha dichiarato che sarebbe "molto sorpreso" se il gioco venisse annunciato "così presto". Un'affermazione che, pur lasciando intendere l'esistenza del progetto, suggerisce che lo sviluppo non sia ancora in uno stadio tale da consentirne una presentazione in pompa magna.

Bethesda ha recentemente annunciato il Fallout Day 2025 , un evento in programma alle 19:00 italiane del 23 ottobre, interamente dedicato al celebre franchise GDR post-apocalittica. Per l'occasione verranno svelate le ultime novità sui giochi della serie e saranno lanciate iniziative pensate per celebrare la community. Tra le novità ci sarà anche l'annuncio della vociferata remaster di Fallout 3?

È ancora troppo presto?

Il parere di NateTheHate trova riscontro anche nelle parole del giornalista Jordan Middler di VideoGamesChronicle, che in un recente podcast ha riferito che Bethesda sta lavorando a diversi progetti legati alla serie Fallout, incluso uno "che tutti stanno aspettando". Che si tratti di Fallout 5 o della remaster del terzo capitolo, anche Middler ritiene che i lavori siano ancora troppo acerbi per un presentarli al pubblico.

In entrambi i casi, è consigliabile prendere queste indiscrezioni con cautela, in attesa di conferme ufficiali. Detto ciò, anche qualora fossero fondate, nulla impedirebbe a Bethesda di chiudere l'evento con un teaser, magari striminzito e privo di qualsiasi indicazione sull'uscita, giusto per stuzzicare i fan e offrire un assaggio del futuro della serie. Con la speranza, ovviamente, che non si ripeta il copione visto con The Elder Scrolls 6.