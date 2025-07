Fallout 5 o Fallout 3 Remastered? Vari capitoli sarebbero in sviluppo di cui uno "molto atteso", per un report

Nella nuova puntata di Kill Up Podcast, il giornalista Jordan Middler di VideoGamesChronicles (VGC) ha riferito che, in base a quanto gli è stato confidato da fonti di sua conoscenza, ci sarebbero più progetti su Fallout in sviluppo, incluso uno "che tutti stanno aspettando", cosa che fa pensare a Fallout 5, Fallout 3 Remastered o anche qualcosa su Fallout: New Vegas.

Sembra infatti che Bethesda sia impegnata su più progetti per quanto riguarda il franchise in questione, che di recente ha avuto un notevole ritorno di popolarità anche grazie al successo della serie TV di Amazon Prime Video, di cui stiamo aspettando la seconda stagione il cui lancio potrebbe anche coincidere con qualche iniziativa sul fronte videoludico.

"Ci sono vari progetti su Fallout in sviluppo", ha riferito Middler durante il podcast, "incluso uno che, da quanto so, state tutti aspettando. Ma non si trovano ancora al punto in cui si possa pensare che potrete giocare questo titolo presto", ha aggiunto.