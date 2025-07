Dopo Indiana Jones e l'Antico Cerchio, MachineGames ha vari nuovi progetti in sviluppo

MachineGames sta portando avanti diversi progetti a quanto pare: dopo la conclusione dello sviluppo di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, che comunque proseguirà con l'espansione L'Ordine dei Giganti in arrivo a settembre, il team svedese interno a Bethesda sta comunque sviluppando altri giochi.

Nelle ore scorse abbiamo visto i profitti raccolti da MachineGames nel 2024, che sembrano non essere alti nel periodo preso in esame ma che vanno comunque messi in prospettiva per essere compresi in pieno, trattandosi solo di un team interno di Bethesda le cui finanze vengono conteggiate in totale, a loro volta inserite poi nel contesto più allargato di Xbox Game Studios e Microsoft Gaming.

In base ai risultati commerciali, qualcuno ha quantificato le vendite di Indiana Jones e l'Antico Cerchio nel corso del 2024 in meno di 1 milione di copie, cosa che tuttavia va calcolata nell'ottica di un gioco lanciato direttamente su Game Pass, da valutare dunque su metriche differenti, senza considerare poi il lancio successivo su PS5 che non è conteggiato in questi risultati.