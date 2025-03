I vari componenti di MachineGames hanno quindi parlato delle performance di Troy Baker ma anche di Alessandra Mastronardi, Mario Gavrilis e il compianto Tony Todd , che hanno fatto davvero la differenza per quanto concerne lo spessore dei personaggi portati sullo schermo.

Il creative director Axel Torvenius ha spiegato che il team cerca di spingere al massimo sul fronte della direzione artistica e dell'impatto visivo in ogni suo progetto, e in seconda battuta punta a introdurre nuove meccaniche che vadano ad arricchire il gameplay.

BAFTA ha pubblicato un video sull'interpretazione di Troy Baker in Indiana Jones e l'Antico Cerchio , nonché sul lavoro svolto da MachineGames per quanto concerne il comparto narrativo del gioco, che riproduce in maniera fedele lo spirito e le atmosfere della saga cinematografica.

Cresce l'attesa per la versione PS5

Un recente rumor fissa la data di uscita di Indiana Jones e l'Antico Cerchio su PS5 al 17 aprile, ma non c'è ancora stato un annuncio ufficiale in merito e bisognerà dunque attendere una conferma da parte di Bethesda e di Sony. Di certo, però, fra i possessori di PS5 sta crescendo l'attesa per il gioco.

Non è un caso: come ampiamente illustrato dagli sviluppatori in questo video, il tie-in riesce a ricreare il feeling dei film con Harrison Ford e a imbastire un'avventura davvero epica e coinvolgente, ricca di mistero e di emozioni.

Avete letto la nostra recensione di Indiana Jones e l'Antico Cerchio?