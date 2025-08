Quanto costeranno PS6 e la nuova Xbox, alla luce delle ultime voci?

"Per quanto ne so, PS5 è ancora venduta lievemente in perdita , solo PS5 Pro è profittevole", ha concluso Kepler, disegnando il quadro di una situazione davvero complicata e smentendo le convinzioni di tutti quelli che pensavano che i rincari fossero un pretesto per aumentare la marginalità sfruttando l'alta domanda.

Quanto costeranno PS6 e la nuova Xbox? Ce lo si chiede da tempo, per un motivo ben preciso: gli sconvolgimenti degli ultimi anni hanno cambiato profondamente il mercato, producendo importanti rincari che purtroppo non verranno mai riassorbiti.

Videogiocare diventerà un lusso?

Se davvero una console lanciata nel 2020, il cui listino è già stato ritoccato, viene ancora venduta in perdita, è chiaro che dietro le quinte qualcosa è profondamente cambiato rispetto alle precedenti generazioni e il prezzo di PS5 Pro è stato un chiarissimo esempio di ciò che ci attende.

Con Nintendo Switch 2 anch'esso fortemente riposizionato rispetto al prezzo del modello originale (che peraltro è appena stato aumentato negli USA) e l'incognita su quanto costeranno effettivamente le prossime console di Sony e Microsoft, sembra proprio che videogiocare sia destinato a diventare un passatempo molto più costoso e meno accessibile.

Del resto sono ormai anni che il mercato non cresce e il settore dell'intrattenimento deve guardarsi da mille alternative che consumano il tempo degli utenti: in queste condizioni è inevitabile che i produttori cerchino di far quadrare i conti sulle spalle degli appassionati, che però diventeranno ancora più selettivi nei loro acquisti in un circolo vizioso che non mancherà di fare ulteriori vittime.

Voi che ne pensate? Parliamone.