PS5 Pro non convince, fra prezzo eccessivo e prestazioni deludenti

Come sottolineato qualche tempo fa da uno sviluppatore, PlayStation 5 Pro offre un miglioramento meno marcato rispetto a PS4 Pro , mettendo in campo una potenza pari a 16,7 TFLOPS contro i 10,3 TFLOPS del modello base (+62%), laddove PS4 vantava una potenza pari a 1,84 TFLOPS e PS4 Pro la portava a 4,2 TFLOPS (+128%).

Sono passate ormai quasi due settimane dal lancio ufficiale e c'è poco da girarci attorno: al momento PS5 Pro non convince , sia per il prezzo eccessivo della console sia per le prestazioni deludenti che si riscontrano in diversi giochi third party.

Le politiche Sony sono uno specchio dei tempi?

Che PS5 Pro non potesse costare quanto PS5 è ovvio, visto che viviamo in un periodo assolutamente inedito per il mercato delle console, in cui a quattro anni dal lancio il prezzo delle varie piattaforme è aumentato anziché diminuire, per tutta una serie di motivi a partire dalla crisi dei semiconduttori.

Tuttavia, stando alle opinioni che giravano in rete, la cifra che veniva percepita come "adeguata" per questo aggiornamento ruotava attorno ai 699€ con lettore disco incluso, e tutti sono rimasti decisamente sorpresi all'annuncio del prezzo effettivo di PS5 Pro.

Inevitabilmente, a fronte di una somma così sproporzionata, le aspettative sul piano prestazionale sono state adeguate di conseguenza; ed è lì che è cascato il proverbiale asino. Sì, perché al di là delle produzioni first party, con alcuni picchi di eccellenza come nel caso di Horizon Forbidden West, in diversi titoli third party la console ha deluso.

Baldur's Gate 3, ad esempio, ha messo in evidenza le mancanze del processore di PS5 Pro, che non è cambiato rispetto a PS5, mentre altri giochi si sono limitati a implementare la PlayStation Spectral Super Resolution senza badare alle promesse di Mark Cerny in merito alla presenza di un'unica modalità grafica priva di compromessi.