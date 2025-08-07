PlayStation sbaglia tanto ma viaggia come un treno: merito della forza del brand e dell'assenza di concorrenza

Il paradosso PlayStation: quando il brand è più forte degli errori

È evidente una discrepanza tra la percezione degli appassionati e i risultati economici della divisione PlayStation. Da un lato, una parte della community lamenta State of Play deludenti e una line-up di esclusive sottotono negli ultimi due anni. Dall'altro, i numeri raccontano una realtà opposta: vendite in crescita, profitti record, e una base utenti sempre più ampia.

Eppure, i passi falsi non mancano. Concord è stato un disastro, diversi progetti live service sono stati cancellati, Bungie ha registrato risultati negativi e alcuni studi sono stati chiusi. Tutti segnali di una strategia che, sulla carta, dovrebbe penalizzare l'azienda. Ma non lo fa. O meglio, sicuramente hanno un impatto negativo, ma non nella misura che si potrebbe pensare.

Insomma, PlayStation sbaglia, e lo fa anche in modo evidente. Ma continua a crescere. Perché?

Perché la forza del brand è talmente radicata da resistere a scelte discutibili e a una proposta creativa non sempre all'altezza. PlayStation non è più solo una console: è un'icona culturale. E qui tanto di cappello, perché parliamo di un marchio costruito su decenni di fiducia, fedeltà e qualità, che oggi può permettersi di inciampare senza perdere slancio.

Al contrario, quando la reputazione è fragile, anche gli sforzi più ambiziosi faticano a cambiare la percezione del pubblico. Microsoft ne è l'esempio lampante: nonostante Game Pass sia un servizio senza pari e gli investimenti in studi ed esclusive siano stati enormi, il peso della generazione Xbox One continua a farsi sentire. Tanto da spingere l'azienda a rivedere completamente la propria strategia, puntando meno sull'hardware e più su giochi e servizi.

In questo scenario, PlayStation può fare il buono e il cattivo tempo. Con Xbox che non solo non compete più, ma, anzi, finisce per alimentare le vendite software di Sony - basti pensare che quattro dei cinque giochi più venduti negli USA nel trimestre analizzato sono titoli Microsoft - e Nintendo che gioca un campionato a parte, il pericolo più grande per PlayStation oggi... forse è PlayStation stessa.