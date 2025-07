Xbox domina la Top 10 dei giochi più venduti su PlayStation, l'80% della Top 5 è di Microsoft

Si tratta chiaramente di una buona notizia per entrambe le compagnie e spinge a credere che Gears of War: Reloaded , previsto anche per PS5, abbia la possibilità di avere successo.

I giochi pubblicati da Microsoft più venduti su PlayStation

Il gioco più venduto su PS5 nel secondo trimestre del 2025 è Forza Horizon 5, seguito da The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, mentre al terzo posto troviamo MLB: The Show 25. In quarta posizione troviamo Call of Duty: Black Ops 6 e infine DOOM: The Dark Ages. Infine, nella Top 10 trovano posto sia Indiana Jones e l'antico Cerchio e Minecraft.

Va detto che varie delle saghe citate sono sì pubblicate oramai da Microsoft, ma sono nomi storici multipiattaforma. Solo Forza Horizon 5 e Indiana Jones e l'antico Cerchio sono nati come esclusive Xbox su console. In ogni caso, è chiaro che Microsoft è uno degli editori più forti del momento su PlayStation.

Ora la domanda è se (quando?) Sony deciderà di fare lo stesso e pubblicare i propri titoli anche su altre piattaforme oltre a PlayStation e PC: la compagnia giapponese ancora preferisce dare valore alla propria console pubblicando una serie di giochi in esclusiva (come minimo temporale) ma l'arrivo di vecchi titoli di primo piano (come The Last of Us od Horizon) su Xbox potrebbe permettere alla compagnia di rimpolpare i guadagni.