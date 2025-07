Galaxy S26 Ultra, buone notizie per la batteria: la ricarica sarà decisamente più rapida

Ormai pare certo: Samsung si prepara a confermare una batteria da 5.000 mAh anche per il Galaxy S26 Ultra. Questa scelta indica che l'azienda dovrebbe puntare su componenti più efficienti e ottimizzazioni software per offrire un'autonomia migliorata rispetto al Galaxy S25 Ultra, ma la scelta ha comunque fatto discutere.

La batteria di Samsung Galaxy S26 Ultra

La conferma della novità, dopo giorni di indiscrezioni, arriva da un frammento di codice trapelato online, pubblicato dal leaker Erencan Yılmaz su X, in cui appare esplicitamente il riferimento ai 60W. Sebbene non ci siano ancora informazioni ufficiali, l'indizio lascia pochi dubbi sul fatto che Samsung abbia deciso di accelerare i tempi di ricarica, una mossa che allinea il dispositivo agli standard più avanzati del mercato.

Nonostante l'attenzione rivolta alla velocità di ricarica, resta irrisolto il tema dell'aumento di capacità delle batterie. Negli ultimi anni si è parlato di tecnologie alternative, come le celle al silicio-carbonio che potrebbe adottare OPPO Find X9 Pro per montare una batteria da ben 7.500 mAh. Anche Samsung sembra aver avviato esplorazioni in questo ambito, ma al momento non risultano implementazioni concrete nei modelli in arrivo.

Per migliorare la durata operativa senza modificare la capacità, l'azienda potrebbe continuare a puntare sulle ottimizzazioni software. Già con il Galaxy S25 Edge era stato annunciato l'uso di algoritmi di intelligenza artificiale per gestire meglio i consumi energetici. Queste soluzioni hanno però dei limiti e non possono sostituire del tutto un'evoluzione hardware.

Resta poi da capire se anche gli altri modelli della serie Galaxy S26 adotteranno lo stesso standard di ricarica o se l'upgrade sarà riservato esclusivamente alla versione Ultra. Nel frattempo, i concorrenti cinesi continuano a spingere sull'innovazione delle batterie, alzando l'asticella del settore con capacità maggiori e velocità di ricarica ancora più elevate. Voi che cosa ne pensate?