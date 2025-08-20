Samsung porta i nuovi monitor Odyssey G7 e le collaborazioni gaming a Gamescom 2025

La Gamescom di Colonia si conferma un palcoscenico ideale per le grandi novità del settore hardware. Tra i protagonisti dell'edizione 2025 c'è Samsung Electronics, che ha scelto l'evento per presentare i suoi nuovi monitor da gioco Odyssey G7 e rafforzare la strategia di partnership con sviluppatori e publisher di livello globale.

I nuovi tagli di monitor Samsung Odyssey G7

Il nuovo Odyssey G7, identificato con la sigla G75F, sarà disponibile in due versioni: un modello da 37 pollici con risoluzione 4K UHD e rapporto 16:9 e un modello da 40 pollici Wide UHD, in grado di offrire un formato 21:9 con risoluzione 5.120x2.160. Le dimensioni collocano questi schermi in una fascia intermedia tra i 32" e i 43" già presenti nella gamma, fornendo così maggiori opzioni a chi desidera un monitor adatto sia alle sessioni di gioco sia all'uso multimediale.

Samsung Odyssey G7 da 37 pollici

Dal punto di vista tecnico, entrambi i modelli garantiscono compatibilità con HDR10+ Gaming, supportano AMD FreeSync Premium Pro per ridurre ritardi e fenomeni di tearing e includono funzioni come CoreSync, che abbina l'illuminazione posteriore ai colori delle immagini, e Auto Source Switch+, utile per rilevare automaticamente i dispositivi collegati. A livello di connettività, sono disponibili due ingressi HDMI 2.1 e una DisplayPort 1.4. Non mancano certificazione VESA DisplayHDR 600, luminosità di 350 nit e un design regolabile in altezza, inclinazione e rotazione.

Samsung Odyssey G7 da 40 pollici

Una caratteristica rilevante per chi utilizza il monitor in contesti diversi dal gaming è la presenza delle modalità Picture-by-Picture e Picture-in-Picture, che permettono di gestire più sorgenti video contemporaneamente. Questo rende i nuovi Odyssey G7 adatti anche a contesti di produttività, streaming e multitasking, rafforzando la loro versatilità oltre la dimensione videoludica.

Il modello da 37 pollici è già disponibile in Corea e negli Stati Uniti, mentre l'arrivo in Europa è previsto per settembre.

A rendere interessante la proposta è anche il contesto di mercato. Secondo i dati IDC, Samsung detiene la prima posizione a livello globale nel comparto dei monitor gaming da sei anni consecutivi, con una quota del 18,9% registrata nel primo trimestre 2025. In Europa la percentuale è ancora più significativa, pari al 24,6%, a testimonianza di un ruolo di traino nel settore.