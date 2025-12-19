Svelate le possibili fotocamere del Galaxy Z Fold 8: cosa cambia rispetto al modello precedente

Sono emerse nuove informazioni legate al comparto fotografico del futuro Galaxy Z Fold 8 . Come alcuni di voi sapranno, Samsung in genere utilizza sensori fotografici simili o praticamente identici per diverse generazioni, quindi non possiamo aspettarci novità rivoluzionarie. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, verranno apportati dei miglioramenti legati a due sensori specifici . Come sempre ricordiamo che si tratta di informazioni non ufficiali, seppur provenienti da fonti affidabili, quindi restiamo in attesa di conferme o smentite.

Come cambieranno le fotocamere del Galaxy Z Fold 8

A riportare le informazioni è GalaxyClub. Il Galaxy Z Fold 8 dovrebbe mantenere la fotocamera principale da 200 MP, come immaginavamo. Tuttavia, una fotocamera ultragrandangolare da 50 MP sostituirà il precedente sensore da 12 MP, praticamente in linea con il Galaxy S25 Ultra. Dovrebbe essere introdotta anche una fotocamera da 12 MP con zoom 3x, la cui risoluzione aumenta leggermente, dato che lo Z Fold 7 ha una fotocamera da 10 MP (anche in questo caso con zoom 3x). La fotocamera selfie, invece, resterà invariata, quindi sarà da 10 MP su ogni schermo.

Samsung Galaxy Z Fold

Come vedete non si tratta di novità rivoluzionarie, ma comunque di piccoli miglioramenti. A contribuire maggiormente sarà l'ultragrandangolare, che consentirà agli utenti di scattare foto ancora più dettagliate, nonché di registrare video in 8K con un obiettivo che risulta comunque più stabile, rispetto alle riprese effettuate con le classiche fotocamere principali. Secondo quanto riportato da GalaxyClub, inoltre, Samsung starebbe lavorando a un altro dispositivo pieghevole con nome in codice H8, presumibilmente con la stessa fotocamera ultragrandangolare da 50 MP. Al momento non sappiamo se si tratti del Wide Fold o di un modello diverso, quindi vi aggiorneremo.