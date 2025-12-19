Dune: Awakening si aggiorna con il Capitolo 3 gratuito, migliorando l'Endgame e altro

Funcom ha svelato i primi dettagli del prossimo aggiornamento gratuito per Dune: Awakening, rappresentato dal Capitolo 3 in arrivo all'inizio del 2026 e incentrato soprattutto sul miglioramento dell'Endgame ma non solo, con vari cambiamenti effettuati anche in base alle richieste dei giocatori.
In effetti, secondo Funcom la maggior parte dei miglioramenti e delle aggiunte nel Capitolo 3 derivano direttamente dalle richieste e dai feedback dei giocatori, come quelle che hanno portato alla modifica dell'Endgame e ai cambiamenti al sistema di progressione.
Molti giocatori chiedevano più possibilità di progressione una volta raggiunto il livello 6 e il Capitolo 3 mira a soddisfare questa richiesta, offrendo scelte più ampie e modi più significativi per avanzare sia in PvE che in altre modalità.
Miglioramenti in molti ambiti
"Sappiamo che i giocatori desiderano un'esperienza più ricca nelle fasi avanzate del gioco e questo aggiornamento getta le basi essenziali per ciò che verrà dopo", ha affermato Joel Bylos, direttore creativo di Dune: Awakening.
"Abbiamo ricostruito da zero il sistema Landsraad, aggiunto nuovi modi per guadagnare ricompense sia giocando da soli che in gruppo, ampliato i ranghi delle fazioni e introdotto il nuovo sistema di specializzazione", ha spiegato il director.
"Sono state aggiunte anche nuove località con missioni inedite e stazioni di prova ripetibili uniche con difficoltà crescente per ottenere ricompense aggiuntive. Il nostro obiettivo è offrire ai giocatori più opzioni che mai nella fase avanzata del gioco"
Ci sono poi anche molti altri elementi nel Capitolo 3 che lo rendono il più grande aggiornamento di Dune: Awakening fin dal lancio, comprese modifiche a varie caratteristiche del gameplay.
Tra le varie novità, anche il combattimento vede diversi miglioramenti, insieme all'introduzione delle Dual Blades, del Pyrocket e di una completa rielaborazione del Rapier.
Il Capitolo 3 introduce anche nuovi elementi della storia principale, proseguendo direttamente dalla conclusione del Capitolo 2 e portando avanti la base narrativa dell'MMO basato su Dune.
Insieme all'aggiornamento gratuito con il Capitolo 3, Dune: Awakening riceverà anche il nuovo DLC a pagamento Raiders of the Broken Lands, incluso nel Season Pass.
Si tratta di un pacchetto che introduce diversi nuove possibilità per la costruzione con ben 73 elementi inediti e 17 decorazioni ispirate ai contrabbandieri dell'Imperium, oltre a un set dedicato di tute protettive, un set di armature leggere e pesanti, varianti di armi, campioni di tessuto ed emote.