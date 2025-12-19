Dune: Awakening si aggiorna con il Capitolo 3 gratuito, migliorando l'Endgame e altro

Funcom ha svelato i primi dettagli del prossimo aggiornamento gratuito per Dune: Awakening, rappresentato dal Capitolo 3 in arrivo all'inizio del 2026 e incentrato soprattutto sul miglioramento dell'Endgame ma non solo, con vari cambiamenti effettuati anche in base alle richieste dei giocatori.

In effetti, secondo Funcom la maggior parte dei miglioramenti e delle aggiunte nel Capitolo 3 derivano direttamente dalle richieste e dai feedback dei giocatori, come quelle che hanno portato alla modifica dell'Endgame e ai cambiamenti al sistema di progressione.

Molti giocatori chiedevano più possibilità di progressione una volta raggiunto il livello 6 e il Capitolo 3 mira a soddisfare questa richiesta, offrendo scelte più ampie e modi più significativi per avanzare sia in PvE che in altre modalità.