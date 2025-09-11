Da adesso potete giocare gratis a Dune: Awakening per tutto il weekend, andate a scaricarlo

Il Weekend Gratuito di Dune: Awakening è ufficialmente iniziato e resterà attivo fino al 15 settembre. Quindi, se vi interessa provare il gioco ma non volete spendere soldi, questo è il momento perfetto per andarlo a scaricare .

Un survival su Arrakis

Il Weekend Gratuito consente di accedere senza alcuna limitazione a tutti i contenuti del gioco: il titolo base completo e il nuovo Capitolo 2, pubblicato proprio questa settimana. Potrete esplorare ogni angolo del Bacino di Hagga, attraversare l'Alto Deserto e visitare sia il Villaggio di Harko sia la città di Arrakeen. Insomma, si tratta di un bel viaggio, soprattutto se amate Dune.

Un verme della sabbia

Infine, partecipando all'evento riceverete la decorazione Sorga Arrakis, una raffinata opera d'arte murale per la vostra base, indipendentemente dal fatto che possediate già il gioco. La decorazione sarà disponibile nel menu costruzione al termine del Weekend Gratuito.

Vediamo il riepilogo dell'offerta: