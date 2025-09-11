Da adesso potete giocare gratis a Dune: Awakening per tutto il weekend, andate a scaricarlo

Il Weekend Gratuito di Dune: Awakening è ufficialmente iniziato e resterà attivo fino al 15 settembre. Quindi, se vi interessa provare il gioco ma non volete spendere soldi, questo è il momento perfetto per andarlo a scaricare.
Inoltre, fino al 22 settembre sarà possibile acquistare il gioco con uno sconto del 20%, così da poter continuare l'avventura spendendo qualcosa di meno.
Un survival su Arrakis
Il Weekend Gratuito consente di accedere senza alcuna limitazione a tutti i contenuti del gioco: il titolo base completo e il nuovo Capitolo 2, pubblicato proprio questa settimana. Potrete esplorare ogni angolo del Bacino di Hagga, attraversare l'Alto Deserto e visitare sia il Villaggio di Harko sia la città di Arrakeen. Insomma, si tratta di un bel viaggio, soprattutto se amate Dune.
Infine, partecipando all'evento riceverete la decorazione Sorga Arrakis, una raffinata opera d'arte murale per la vostra base, indipendentemente dal fatto che possediate già il gioco. La decorazione sarà disponibile nel menu costruzione al termine del Weekend Gratuito.
Vediamo il riepilogo dell'offerta:
- Periodo di gioco gratuito: da ora fino al 15 settembre
- Contenuti disponibili: gioco base completo + aggiornamento Capitolo 2
- Durata delle sessioni: illimitata
- Progressi di gioco: salvati e trasferibili all'acquisto del titolo
- Multiplayer: giocate con i vostri amici scegliendo lo stesso mondo e lo stesso sietch
- Offerta speciale: 20% di sconto sull'acquisto del gioco fino al 22 settembre