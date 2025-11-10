Dune: Awakening sembra in crisi: ha meno giocatori contemporanei di Conan Exiles

Dune: Awakenig sembra stia attraversando una grossa crisi. Dopo un lancio ottimo, a livello di vendite, e dopo il recupero dalle prime recensioni negative, ora pare in crisi di numeri, con le valutazioni espresse che sono di nuovo calate e con il numero di giocatori contemporanei in picchiata , tanto che Conan Exiles , altro survival di Funcom, uscito nel 2017, in questo momento sta facendo meglio. Considerando che Dune: Awakening ha solo 5 mesi di vita, non è proprio un quadro rose e fiori.

Secondo le statistiche di SteamDB, Dune: Awakening conta attualmente circa 3.995 giocatori attivi. Il picco delle ultime 24 ore è stato di 10.593 utenti. Conan Exiles, invece, mostra circa 4.539 giocatori attuali e un picco giornaliero di 10.899. Entrambi i numeri sono superiori a quelli di Dune: Awakening, e sembra che questa situazione duri già da un po'.

"L'impensabile è accaduto," ha scritto un utente su Reddit. "Ricordo che due mesi fa qualcuno predisse che Dune sarebbe sceso sotto Conan, e pensai: 'impossibile'. Mi aspettavo che il numero di giocatori si stabilizzasse intorno ai 20.000."

Quali sono i problemi del gioco? Secondo alcuni commentatori "diventa noioso troppo in fretta, dopo aver sbloccato l'Ornitottero." Il che porta i giocatori ad abbandonarlo. Il sentimento è condiviso anche dalle ultime recensioni di Steam. "Penso che il gioco abbia delle buone basi ed è divertente," scrive un utente, "ma le conseguenze in gioco sono troppo pesanti, e giocare in solitaria è davvero difficile." Altri ritengono che strumenti come il Base Backup Tool, reso disponibile con un recente aggiornamento, avrebbero dovuto essere disponibili fin dall'inizio.

"Adoro il gioco," spiega un giocatore, "ma odio il sistema delle basi. Ogni tanto mi prendo delle pause dai giochi, e Dune ti punisce per questo."

Speriamo che Funcom riesca a sistemare il gioco con i futuri aggiornamenti.