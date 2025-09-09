Dune: Awakening aggiornato gratuitamente con il Capitolo 2, insieme al DLC Raccolto perduto

Inoltre, è stato annunciato che Dune: Awakening sarà giocabile gratuitamente tra l'11 e il 15 settembre, di modo tale che nuovi giocaotori possano provarlo, senza dover spendere soldi. Infine, tra l'11 e il 22 settembre, sarà scontato del 20%, così da far spendere meno a quelli che vorranno acquistarlo.

Funcom ha annunciato la disponibililità del maxi aggiornamento di Dune: Awakening che introduce il Capitolo 2 . Inoltre è stato lanciato il DLC "Raccolto perduto" , che aggiunge nuovi contenuti.

Tutte le novità

Il DLC Raccolto perduto costa 12,99 euro se comprato autonomamente, ma è incluso nel pass stagionale, che potete acquistare singolarmente o come parte delle edizioni Deluxe o Ultimate.

Raccolto perduto introduce: la biruota, un nuovo veicolo monoposto alternativo alla moto da sabbia, con animazioni e maneggevolezza uniche; i pezzi da costruzione della serie Uomo delle dune; diverse decorazioni per la base; due skin per corazze; quattro skin per armi; il campione Crepuscolo di Vermilius e l'emote Martellatore.

L'aggiornamento introduce invece diversi nuovi contenuti e corregge tanti bug residui. La storia principale prosegue con nuove missioni che porteranno il giocaotre a esplorare tanti nuovi luochi e a incontrare personaggi sia nuovi che familiari, per indagare su dei misteriosi omicidi nati da intrighi che si estendono fino agli angoli più oscuri dell'Imperium.

Oltre alla trama, sono stati aggiunti nuovi incontri dinamici e la possibilità di modificare l'aspetto del personaggio: in ogni hub social (Harko Village e Arrakeen City) è presente una stanza apposita dove, a pagamento, si potranno cambiare i connotati dell'avatar. Sono state introdotte anche importanti migliorie alla qualità della vita di gioco. Tra queste, la rimozione delle sabbie mobili tra i settori del Deserto Profondo, che ora può essere attraversato a piedi o con veicoli, e una maggiore stabilità generale nell'attraversare i confini tra le aree. Sono stati aggiunti anche dei nuovi layout per il Deserto Profondo e un nuovo lanciamissili. È stata anche aumentata la capacità di stoccaggio degli ornitotteri d'assalto ed è stata implementata una funzione di corsa automatica.