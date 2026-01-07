Realme Buds Clip, la recensione degli auricolari open ear che sembrano orecchini

Negli ultimi anni il mercato degli auricolari, evidentemente a forte rischio di saturazione, ha tentato di reinventarsi soprattutto attraverso nuovi fattori di forma destinati ad adattarsi meglio a diversi contesti di utilizzo. Tra le varie proposte, una nicchia che però sta prendendo piede in maniera più rilevante è quella degli open ear, ovvero quegli auricolari che adottano soluzioni al fine di permettere di ascoltare la musica senza però essere isolati dal mondo esterno, ma al contrario mantenendone consapevolezza. Un aspetto importante, per non dire essenziale soprattutto per gli sportivi che devono magari gestire i pericoli della strada durante gli allenamenti, ma interessante anche in contesti differenti, per esempio in ufficio o comunque al lavoro. Se gli open ear più diffusi adottano la soluzione dell'archetto che poggia sull'orecchio, un'alternativa scelta da alcuni produttori è quella della forma a clip, che invece lo avvolgono un po' come un orecchino attraverso due elementi principali collegati tra loro. L'ultima azienda a puntare su questa variante è Realme, che con i suoi Buds Clip ha accompagnato il lancio del Realme GT 8 Pro che abbiamo di recente trattato. Scopriamo quindi se si tratta di una proposta convincente nella nostra recensione dei nuovi Realme Buds Clip.

Caratteristiche tecniche dei Realme Buds Clip Dal punto di vista tecnico, l'elemento principale sono i driver da ben 11 millimetri con doppio magnete, una soluzione che riesce a muovere più aria e, nelle promesse di Realme, a dare vita a una resa sonora più ampia e coinvolgente senza distorsioni. I codec compatibili sono SBC e AAC, quindi quelli più diffusi; non riteniamo un difetto particolare l'assenza dei codec ad alta definizione, perché questo genere di cuffie non è certamente pensato per gli audiofili. Per ovviare poi alla modesta resa dei bassi che accomuna le cuffie open ear, l'azienda ha creato un algoritmo proprietario chiamato NextBass, capace di generare una pressione sonora fino a 85 db per dare vita a bassi ricchi e potenti. Non è presente naturalmente l'ANC, ovvero la cancellazione del rumore, che andrebbe in contraddizione con il senso stesso di questo tipo di prodotti open ear. C'è invece l'audio spaziale 3D, assieme a un sistema di riduzione dei rumori ambientali supportato dall'intelligenza artificiale che si attiva durante le telefonate, al fine di rendere più chiara e pulita la voce. I Realme Buds Clip hanno un design molto peculiare e vistoso Sono supportati il protocollo Swift Pair per l'accoppiamento rapido e la connessione a due dispositivi, così da poter passare dall'uno all'altro senza interruzioni. La modalità a bassa latenza da 45 ms risulta utile soprattutto in ambito gaming. Molto buona l'autonomia, che raggiunge le 7 ore con una singola carica e si spinge poi fino a 36 ore tenendo in conto la custodia di ricarica. La batteria degli auricolari è di 45 mAh, mentre è di 530 mAh per la custodia. Interessante il peso, di soli 5,3 grammi per auricolare: molto leggeri quindi, nonostante siano composti da due elementi collegati. La resistenza è certificata con livello IP55, quindi sufficiente per sopportare polvere, sudore e pioggia senza causare problemi. Come al solito è riferita solo alle cuffie, non alla custodia che al contrario è molto più delicata sotto questo punto di vista. Scheda tecnica Realme Buds Clip Tipologia: cuffie wireless open-ear

cuffie wireless open-ear Dimensioni: custodia: 60,32 x 52,28 x 28 mm

custodia: 60,32 x 52,28 x 28 mm Peso: auricolari: 5,3 grammi custodia: 51,6 grammi

auricolari: 5,3 grammi custodia: 51,6 grammi Formati audio supportati: AAC, SBC

AAC, SBC Driver: 11 millimetri

11 millimetri Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz

20 Hz - 20 kHz Connettività: Bluetooth 5.4

Cancellazione attiva del rumore: no

no Batteria: auricolari: 45 mAh custodia 530 mAh

auricolari: 45 mAh custodia 530 mAh Autonomia: ANC spento: 7 ore auricolari, 36 custodia

Resistenza acqua e polvere: IP55 (solo auricolari)

IP55 (solo auricolari) Colori: Titanium black, Titanium Gold

Titanium black, Titanium Gold Prezzo: 89,99€

Design Il design è senza dubbio l'aspetto più divisivo e impattante di queste Realme Buds Clip, perché non si tratta decisamente di cuffie destinate a passare inosservate. I due elementi principali con finitura lucida che custodiscono tutta la componentistica e la batteria sono collegati tra loro da un archetto opaco in lega titanica a memoria di forma; nel momento in cui si indossano, di fatto i primi due quasi scompaiono, nascosti dentro o dietro l'orecchio. Resta invece estremamente visibile l'archetto, per un effetto molto simile a quello di un orecchino vistoso, soprattutto nella colorazione Oro Titanio (l'altra è un leggermente più sobrio Nero Titanio). Se non siete particolarmente a vostro agio nel catturare gli sguardi di chi vi incrocia, probabilmente le Realme Buds Clip non fanno per voi. Ad ogni modo la soluzione è originale e, se rientra nei propri gusti, molto gradevole. La custodia ha una lavorazione opaca che non trattiene lo sporco La custodia è invece di forma convenzionale ovale, con l'apertura del coperchio che svela l'alloggio magnetico in cui è facile riporre gli auricolari. La qualità costruttiva è molto buona tenendo conto del prezzo, e la colorazione opaca è ideale per non trattenere le ditate. Il led circolare sulla parte frontale aggiunge un tocco tech che non stona affatto. Convincente anche la resistenza ai graffi.

Esperienza d'uso La qualità della resa sonora è notevole considerata la struttura open-ear, che porta con sé dei limiti difficilmente aggirabili; pur non essendo decisamente un prodotto da consigliare agli audiofili o a chi cerca un suono impeccabile, all'interno del contesto per cui sono pensati questi Realme Buds Clip riproducono bene tutte le frequenze, con una buona pulizia sia degli alti che dei medi; i bassi godono particolarmente dell'attivazione dell'algoritmo NextBass, che li arricchisce in maniera sensibile. Se la priorità poi è la comodità durante l'uso, questi Realme Buds Clip sono sicuramente tra gli auricolari più confortevoli che abbiamo avuto modo di provare negli ultimi anni: la forma a clip riesce a poggiare sull'orecchio senza pressione e quindi senza provocare alcun fastidio, ma allo stesso tempo è incredibile quanto sia in grado di mantenere ferme e salde le cuffiette nella loro posizione. La leggerezza poi si fa davvero apprezzare, perché non genera nessun tipo di fatica anche indossandoli a lungo. Per questo motivo le Realme Buds Clip ci sembrano ottimali sia per un uso "casual" che per l'attività sportiva anche abbastanza intensa, tipicamente quindi la corsa. Il comfort è ottimale anche in sessioni prolungate Buona anche la qualità dei microfoni durante le telefonate, che restituiscono una voce pulita e ben comprensibile riducendo in maniera efficace i rumori ambientali. La companion app per gestire le caratteristiche degli auricolari è Realme Link, una suite che accentra la gestione di praticamente tutti gli accessori e periferiche distribuite dall'azienda, compresa domotica, telecamere e appunto cuffie e auricolari. Attraverso di essa è possibile accedere all'equalizzatore con 4 preset e la possibilità di creare profili personalizzati, l'audio spaziale (non un granché), le varie opzioni e configurazioni e la modalità flusso mentale, che riproduce rumori ambientali rilassanti, brani o rumore bianco per favorire la concentrazione. La companion app Realme Link è discreta e funzionale Per quanto riguarda i comandi touch, questi sono invece piuttosto limitati: gli auricolari rispondono infatti solo al doppio e al triplo tocco e le possibilità di personalizzazione di questi input sono molto modeste tramite l'app dedicata. Non c'è maniera di regolare il volume senza usare lo smartphone. Dispiace poi per l'assenza del sensore che è in grado di rilevare quando le cuffie non sono più indossate per interrompere la riproduzione in maniera automatica: qui invece il suono prosegue fino a che non lo si blocca manualmente. il prezzo di listino per i Realme Buds Clip è fissato a 89,99€, ed è quindi sensibilmente più basso di prodotti analoghi concorrenti; non si tratta di auricolari estremamente economici, ma il fatto che si rivolgano a una nicchia di mercato e di fronte alla buona componente tecnica ci sembra un prezzo adeguato, tra l'altro già ritoccato dalle offerte dei vari venditori.

Conclusioni Prezzo 89,99 € Acquistalo qui Multiplayer.it 8.0 Quella dei Realme Buds Clip è una proposta interessante per un mercato sovraffollato come quello degli auricolari: la forma open ear si indirizza specificamente a chi ha bisogno di mantenere consapevolezza e contatto con l'ambiente esterno, e in questa chiave i Reame Buds Clip si fanno ampiamente apprezzare per una qualità del suono più che discreta per la loro fascia di prezzo e per un comfort di utilizzo davvero eccellente. Unico fattore da tenere in conto è l'estetica del prodotto, che alcuni potrebbero trovare fin troppo appariscente ed eccentrica. Ad ogni modo, per il prezzo di listino possiamo senza dubbio promuovere la fatica dell'azienda cinese.