Turtle Beach Atlas 200, la recensione delle cuffie da gaming cablate ad un ottimo prezzo

Circa un anno fa, su queste pagine, abbiamo recensito le Turtle Beach Atlas Air, un paio di cuffie estremamente comode e versatili grazie al design leggero e traspirante. Ancora oggi, queste cuffie rappresentano indubbiamente una delle migliori opzioni d'acquisto in termini di vestibilità. Turtle Beach ha voluto riprendere questo concetto di design e applicarlo a un prodotto di fascia economica. Così sono nate le Atlas 200, cuffie cablate dal costo contenuto di circa 60 euro e dal peso molto leggero . L'obiettivo di questo prodotto è chiaro: offrire ai videogiocatori il massimo comfort senza rinunciare all'affidabilità delle cuffie Turtle Beach. Abbiamo messo alla prova questo dispositivo nel nostro uso quotidiano e siamo quindi pronti a raccontarvi tutto sull'esperienza vissuta con le Turtle Beach Atlas 200 nella nostra recensione .

Ci teniamo a sottolineare che esiste anche una versione PC delle Atlas 200 che include un dongle USB-A con DAC incorporato per migliorare la qualità del suono e abilitare alcune funzioni di personalizzazione tramite software. Noi invece abbiamo provato la versione brandizzata PlayStation, disponibile nei colori bianco e nero.

Purtroppo, il cavo non è rimovibile, quindi non può essere sostituito in caso di guasti o malfunzionamenti. Un vero peccato, visto che si tratta di un elemento piuttosto fragile che potrebbe usurarsi nel tempo o con quale strappo accidentale. Il vantaggio di questa connettività cablata è la sua compatibilità praticamente universale con ogni console , da PlayStation a Nintendo Switch, senza dimenticare Xbox e tutti i PC handheld.

Design

Come già anticipato, il design delle Atlas 200 si ispira molto a quello delle originali Atlas Air. Troviamo infatti un doppio archetto molto simile, ricoperto da una retina in materiale sintetico dalla dubbia resistenza e soggetta a potenziali strappi. La struttura portante è costituita da un archetto a doppia asta molto flessibile e leggero. Sotto di esso, invece, si trova una fascia elastica regolabile con un sistema a strap per adattare la forza di stringimento dell'headset. Le Atlas 200 non dispongono infatti di una vera e propria regolazione in altezza dei padiglioni, ma si affidano completamente a questa fascia elastica che entra in contatto con il cranio.

Il foro dei padiglioni delle Turtle Beach Atlas 200 è piccolo e non offre particolare spazio per ospitare le orecchie

La maggior parte delle superfici dell'headset è rivestita da una plastica opaca con qualche rifinitura lucida che, pur non trasmettendo sensazioni premium, non appartiene certamente alla categoria dei materiali più economici usati da altri prodotti simili. I padiglioni hanno un buon grado di mobilità per adattarsi bene alla superficie del cranio, anche se non possono ruotare su se stessi. Non ci sono particolari elementi vistosi sull'headset, eccezion fatta per la parte esterna della fascia elastica, che in questa versione brandizzata è stata colorata di blu e reca il logo PlayStation. Complessivamente però, rimane un prodotto piuttosto sobrio, privo di luci o elementi di design particolari.

Il doppio archetto delle Turtle Beach Atlas 200 è rivestito con una retina molto fragile

I padiglioni sono imbottiti con un materiale in memory foam molto morbido e perfettamente adattivo. Il rivestimento invece, è costituito da un materiale sintetico altamente traspirante che garantisce il massimo comfort anche nei mesi più caldi dell'anno. Peccato solo per il foro centrale, quello che ospita le orecchie, che non ha dimensioni adeguate per chi ha i lobi più grandi.

Sul padiglione sinistro si trova un singolo controllo, rappresentato dalla rotella del volume, oltre all'asta del microfono dotata di meccanismo flip-to-mute. Purtroppo, il microfono non è rimovibile, cosa che potrebbe dare fastidio a chi non lo utilizza spesso. Il meccanismo flip-to-mute funziona correttamente, con uno scatto deciso che indica l'attivazione o meno del microfono. L'asta è particolarmente flessibile e regolabile a piacimento. Nella parte finale dell'asta è stato implementato anche un rivestimento in gommapiuma che funge da filtro contro i fruscii e altri disturbi esterni.