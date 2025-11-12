Il lead designer di Kingdom Come: Deliverance 2 suggerisce che c'è "qualcosa di nuovo all'orizzonte"

L'ultimo DLC di Kingdom Come: Deliverance 2 è arrivato: Mysteria Ecclesia è disponibile per tutti e chiude così la storia del videogioco di ruolo d'azione di Warhorse Studios. È quindi il momento di pensare a cosa ci riserba il futuro del team ceco.

Il messaggio del lead designer di Kingdom Come: Deliverance 2

Prokop Jirsa, tramite il Discord ufficiale di Kingdom Come: Deliverance 2, ha affermato: "Ci avete aiutati a dare forma e rifinire questo videogioco, e tutti i suoi DLC, arrivando al risultato attuale. Voglio ringraziarvi, sinceramente".

Poi, ha aggiunto anche qualche altra parola interessante: "Non abbandonate questo server per il momento. C'è qualcosa di nuovo all'orizzonte e saremmo felici di avervi con noi quando sarà pronto". Ovviamente un commento di questo tipo è un teaser a un nuovo progetto di Warhorse Studios, che è già in produzione.

Difficile dire però se ciò che Jirsa intenda è che la compagnia voglia lavorare a un seguito di Kingdom Come: Deliverance 2 o se desiderino puntare a qualcosa di completamente nuovo.

Va detto che non è una sorpresa che vi sia un nuovo gioco in sviluppo, visto che il report finanziario della compagnia ha confermato a ottobre che la compagnia è al lavoro su un nuovo titolo sin da gennaio di quest'anno, ovvero poco prima del lancio di Kingdom Come: Deliverance 2.

In attesa di novità, segnaliamo che l'autore di Kingdom Come: Deliverance 2 ha dato 7 / 10 a The Outer Worlds 2 e vorrebbe Fallout: New Vegas 2.