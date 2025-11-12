0

Dragon Quest I & II Remake è al suo minimo storico per Nintendo Switch: sfrutta la promo Amazon

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto su Dragon Quest I & II Remake il cui prezzo cala fino al suo minimo storico sulla piattaforma.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   12/11/2025
Dragon Quest 1 e 2 Remake
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante per tutti i possessori di una Nintendo Switch: Dragon Quest I & II Remake è in offerta con uno sconto attivo del 17% per un costo totale e finale d'acquisto di 49,99€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Dragon Quest I & II HD-2D Remake riporta in vita due dei più amati capitoli della leggendaria saga di Square Enix, offrendo ai giocatori un viaggio nostalgico e spettacolare nelle origini della trilogia di Erdrick. Questo straordinario pacchetto unisce due classici JRPG completamente ricostruiti in HD-2D.

Ulteriori dettagli sul gioco

Ogni dettaglio è stato curato con attenzione per mantenere intatto il fascino originale, ma con un tocco di modernità che rende l'esperienza più fluida e coinvolgente. La colonna sonora orchestrale rimasterizzata accompagna i giocatori in un'avventura epica, arricchendo i momenti di esplorazione e i combattimenti con nuove emozioni sonore.

Il sistema di combattimento classico migliorato conserva la semplicità e la strategia tipiche dei Dragon Quest originali, ma introduce anche piccoli accorgimenti che rendono i duelli più dinamici e accessibili. Per ulteriori approfondimenti e per avere una visione globale e complessiva del gioco, dai un'occhiata alla nostra recensione.

