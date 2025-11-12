Immortals Fenyx Rising per PC è gratis per festeggiare il quinto anniversario di Ubisoft Connect

Si tratta della versione PC di Immortals Fenyx Rising , l'action adventure in terza persona lanciato nel 2020 e che ha riscosso consensi generalmente positivi da parte di critica e pubblico.

Ubisoft a breve festeggerà il quinto anniversario di Ubisoft Connect , la sua piattaforma cross-platform che unifica tutti i servizi per i giocatori e permette l'acquisto di nuovi titoli e la gestione della propria libreria per PC. Per l'occasione ha deciso anche di offrire un gioco gratis a tutti.

Come ottenere una copia gratuita di Immortal Fenyx Rising

A partire da domani, giovedì 13 novembre, sarà possibile riscattare gratuitamente Immortals Fenyx Rising. Al momento Ubisoft non ha comunicato la durata dell'iniziativa, quindi il consiglio è di approfittarne il prima possibile per evitare di restare a mani vuote. Il gioco potrà essere reclamato tramite il client Ubisoft Connect oppure accedendo direttamente all'Ubisoft Store, a questo indirizzo.

Immortals Fenyx Rising è un action-adventure con elementi RPG, sviluppato da Ubisoft Quebec, lo stesso team dietro Assassin's Creed Odyssey. Ambientato in un mondo ispirato alla mitologia greca, il titolo mette il giocatore nei panni di Fenyx, un eroe mortale incaricato di salvare gli dèi dell'Olimpo dal titano Tifone. Grazie a poteri divini e strumenti mitologici, Fenyx affronta creature leggendarie, risolve enigmi e esplora un vasto mondo aperto ricco di sfide e segreti.