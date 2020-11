Immortals Fenyx Rising, recensione: Ubisoft sforna una delle sorprese dell'anno

Alzi la mano chi pensa che il nome originale Gods and Monsters fosse molto più bello! Ecco questa è una delle pochissime cose negative che si possono inserire nella recensione di Immortals Fenyx Rising , il nuovo prodotto di Ubisoft Quebec. Lo studio responsabile del controverso Assassin's Creed Odyssey torna sul mercato a due anni di distanza con un progetto fresco e maledettamente interessante. Capace di sorprendere e divertire, senza mai tentare di fare il passo più lungo della gamba, Immortals Fenyx Rising è una delle grandi sorprese di quest'anno e di questo inizio di generazione, oltre che la conferma che in Ubisoft qualcosa sta davvero cambiando.

Una storia piena di grandi iDee

Se siete tra coloro che hanno giocato qualche settimana fa la demo disponibile su Stadia, vi sarà apparso chiaro fin da subito come l'idea alla base di Immortals Fenyx Rising fosse quella di giocare con la mitologia greca e rigirarla su se stessa, così da creare un divertente canovaccio di siparietti al limite del cabaret. La problematica di quella frazione di titolo, estrapolata dalla sua totalità, era riscontrabile nel fatto che non faceva che trasformare gli eventi in una serie di situazioni al limite del trash, e più che una risata strappavano uno sguardo annoiato.

Per questo motivo la prima delle grandi notizie, parlando della sostanza di questo nuovo progetto di Ubisoft, è che invece la narrazione funziona, diverte, ben si amalgama allo spirito avventuroso e alla cifra stilistica. Che sia frutto di alcune revisioni dei testi o la semplice conoscenza del contesto e della totalità dell'intreccio narrativo, ciò che conta è che la storia di Immortals Fenyx Rising fila via liscia e deliziosa, con allegria ma senza disdegnare alcuni momenti di riflessione importanti. Il giocatore interpreta Fenyx, un essere mortale naufragato sull'isola d'Oro e probabile unico sopravvissuto della sua imbarcazione. Dopo aver preso coscienza della presunta morte del fratello, stimato guerriero greco, viene in breve tempo avvicinato da un ladro, che si rivelerà essere Hermes e che gli spiegherà cosa sta accadendo sull'isola. Tutti gli esseri umani infatti sono stati tramutati in pietre e la furia del titano Tifone sta pian piano trasportando il mondo nell'oblio. Anche gli altri Dei non sono pronti ad affrontarlo, tramutati ormai nell'ombra di loro stessi e privati della propria essenza, confinata nelle profondità delle cripte degli Inferi.

Su questo presupposto tanto tragico quanto usuale si dipana poi una campagna della durata minima di una ventina di ore di gioco, che è possibile arrivare a raddoppiare volendo completare tutto il completabile. Quel che sorprende con forza della trama di Immortals Fenyx Rising è la sua capacità di non prendersi sul serio, di scherzare e prendere in giro la mitologia alla quale fa riferimento, ma senza per questo mancarle di rispetto. Al contrario, è invece capace di illustrare tanti dei sottotesti sociali e politici del pantheon greco, con una leggerezza e un piglio ironico davvero fuori dal comune. Il tutto condito da una coppia d'eccezione a narrare sullo sfondo, punzecchiandosi a vicenda e mettendo sul piatto forze e debolezze dei grandi della mitologia greca. Zeus e Prometeo sono infatti lì, costantemente presenti, il primo sempre controverso e pieno di sé, mentre il secondo vicino ai mortali e a Fenyx in questo caso specifico, come il mito narra da migliaia di anni. Il rapporto tra i due, e il modo nel quale questo si amalgama alle storie dei principali Dei da salvare e ad alcuni luoghi iconici, è certamente uno degli elementi meglio riusciti della produzione, che mette ben in chiaro un concetto fondamentale che Immortals Fenyx Rising ci ha trasmesso dal primo all'ultimo istante: il divertimento e la passione del team.

D'altronde che in Ubisoft Quebec ci siano parecchi fan di Zeus e compagnia è un dato di fatto. Due anni fa Assassin's Creed: Odyssey aveva messo in luce la volontà di raccontare la Grecia e i suoi miti, finendo però, almeno per chi scrive, per esagerare in quantità e senza raggiungere mai una qualità di scrittura davvero riuscita. Probabilmente la necessità di restare imbrigliati all'interno di alcune direzioni particolarmente obbligate come quelle di una serie importante come Assassin's Creed, non ha aiutato il team a sentirsi libero di testare e sperimentare. Immortals, nato dalla stessa passione ma libero da schemi pregressi, rappresenta invece la grande rivincita del team, che in tempo record è riuscito mettere sul mercato un titolo ben strutturato, onesto, e colmo di situazioni interessanti.